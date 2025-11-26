Obavijesti

News

Komentari 7
AKCIJA EU TUŽITELJA

Petorka ide u zatvor: Sumnjiče ih za prevaru od 78 mil. eura. Tu je i vlasnica poznatog restorana

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Petorka ide u zatvor: Sumnjiče ih za prevaru od 78 mil. eura. Tu je i vlasnica poznatog restorana
Zagreb: Pod jakim mjerama sigurnosti Petar Ćosić i Manuel Vidić dovedeni na sud | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svi su uhićeni u protekla dva dana, a Županijski sud u Zagrebu im je na zahtjev EPPO-a zamrznuo dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura

Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor za svih pet od šest uhićenih u slučaju najveće međunaroden porezne prevare do sad koja vodi u Hrvatsku. 

Podsjetimo, u zadnjih 48 sati, uhićeni su računovođa Enrico Lamberti i prijevoznik Davor Stankić iz Novigrada, voditeljica poznatog ribljeg restorana iz Zagreba, Karla Mikičić, čija obitelj ima riblji restoran u Matuljima, trgovac Cristian Camera iz Rijeke, Viviana Pehovac Marić, vlasnica tvrtke iz Rijeke u kojoj je Camera direktor i Branka Bartolović iz okolice Rijeke. 

Šestero uhićenih u Hrvatskoj se sumnjiči da su bili 'operativci' kriminalne mreže koji su pomagali da se utaja poreza radi u drugim zemljama europske unije, a sve vodi u Italiju. Kako doznajemo, ovo je prvi put u hrvatskom pravosuđu da se dogodio ovakav slučaj.
Prema informacijama 24sata, vođa hrvatskog kraka zločinačke organizacije je autoprijevoznik iz Novigrada. 
Svi su uhićeni u protekla dva dana, a Županijski sud u Zagrebu im je na zahtjev EPPO-a zamrznuo dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. 

U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

Shema prevare počivala je na kretanju elektroničke robe i higijenskih proizvoda, koje nisu zapravo transportirali i prodavali onoliko puta koliko je to zabilježeno, već je su to radili fiktivno. Dio tvrtki je evidentirao kretanje robe prema tvrtkama 'nestajućim trgovcima', i te potvrde su koristili za traženje povrata PDV-a. U drugim slučajevima bi gasili tvrtke prije plaćanja dospjelog poreza. Druge pak tvrtke u shemi su pružale usluge skladištenja, trasporta i logistike, a treći su fingirali računovodstvene knjige i administraciju kako bi sve izgledalo zakonito. 

Trojici uhićenih u Italiji u 2023. i 2024. godini se već sudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025