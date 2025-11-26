Petorka ide u zatvor: Sumnjiče ih za prevaru od 78 mil. eura. Tu je i vlasnica poznatog restorana

Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor za svih pet od šest uhićenih u slučaju najveće međunaroden porezne prevare do sad koja vodi u Hrvatsku.

Podsjetimo, u zadnjih 48 sati, uhićeni su računovođa Enrico Lamberti i prijevoznik Davor Stankić iz Novigrada, voditeljica poznatog ribljeg restorana iz Zagreba, Karla Mikičić, čija obitelj ima riblji restoran u Matuljima, trgovac Cristian Camera iz Rijeke, Viviana Pehovac Marić, vlasnica tvrtke iz Rijeke u kojoj je Camera direktor i Branka Bartolović iz okolice Rijeke.

Šestero uhićenih u Hrvatskoj se sumnjiči da su bili 'operativci' kriminalne mreže koji su pomagali da se utaja poreza radi u drugim zemljama europske unije, a sve vodi u Italiju. Kako doznajemo, ovo je prvi put u hrvatskom pravosuđu da se dogodio ovakav slučaj.

Prema informacijama 24sata, vođa hrvatskog kraka zločinačke organizacije je autoprijevoznik iz Novigrada.

Svi su uhićeni u protekla dva dana, a Županijski sud u Zagrebu im je na zahtjev EPPO-a zamrznuo dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.

U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

Shema prevare počivala je na kretanju elektroničke robe i higijenskih proizvoda, koje nisu zapravo transportirali i prodavali onoliko puta koliko je to zabilježeno, već je su to radili fiktivno. Dio tvrtki je evidentirao kretanje robe prema tvrtkama 'nestajućim trgovcima', i te potvrde su koristili za traženje povrata PDV-a. U drugim slučajevima bi gasili tvrtke prije plaćanja dospjelog poreza. Druge pak tvrtke u shemi su pružale usluge skladištenja, trasporta i logistike, a treći su fingirali računovodstvene knjige i administraciju kako bi sve izgledalo zakonito.

Trojici uhićenih u Italiji u 2023. i 2024. godini se već sudi.