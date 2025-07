Petrač sve priznao u 10 sekundi ali neće još 'van': Beroš će biti optužen za primanje mita?

Osam mjeseci od uhićenja njegovih sinova, Novice i Nikole, u zagrebački zatvor Remetinec predao se Hrvoje Petrač. Dan kasnije, u petak, doveden je u Uskok na ispitivanje, zadnju formalnu radnju prije podizanja optužnice.

- Obavljena je prva radnja ispitivanja kako je i najavljeno i trajala je vrlo kratko. Rekli su da će optužnica biti podignuta vrlo skoro, a nakon toga će Županijski sud u Zagrebu odlučivati opet o istražnom zatvoru. Iznošenje njegove obrane trajalo je desetak sekundi - rekao je njegov odvjetnik Pavasović Visković nakon 20-minutnog ispitivanja Petrača u Uskoku. I onda poslijepodne obrat: 24sata neslužbeno doznaju da su Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Nikola i Novica te poduzetnik Saša Pozder sve priznali!

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nikola i Novica Petrač su odavno pušteni da se brane sa slobode, a Pozder je još u Remetincu. On je, nakon što su svi svjedoci ispitani, tražio da bude pušten uz jamčevinu, za što je Nikola Petrač ponudio svoju nekretninu vrijednu 690.000 eura. No sud to nije dozvolio jer Pozder ima nekretnine u Beogradu i Dubaiju.

Ovo priznanje ne znači da će Petrač izaći iz istražnog zatvora jer i dalje postoji opasnost od bijega, a optužnica još nije podignuta. No kako 24sata doznaju, Pozder bi mogao uskoro izaći. Na slobodi su i drugi uhićeni, Tomo Pavić, Krešimir Rotim, Goran Roić i Vili Beroš. Za ovog zadnjeg je situacija sad daleko najteža. Naime, ako su Petrači i Pozder sve priznali, nisu samo priznali da su bili dio zločinačke organizacije kojoj je na čelu bio Hrvoje Petrač, da su poticali na zloporabu položaja i ovlasti, nego i da su Berošu dali mito. i to mito od 25 tisuća eura po 'poslu', ukupno 75 tisuća eura. Kako neslužbeno doznajemo, Beroša će teretiti za namještanje poslova u pet bolnica, iako im je ova rabota prošla samo u tri. Pavića, koji je vodio krapinsku ispostavu HZZO-a terete da je preko njega išao mito za Beroša, Rotima da je primio mito u obliku korištenja skupog mikroskopa za svoju privatnu polikliniku kako bi KBC Sestre milosrdnice kupile skupi mikroskop od Pozdera, a Roića da je za mito od 25 tisuća eura pogodovao Pozderovoj tvrtki, što on negira. No i za njega bi Pozderovo i Petračevo priznanje moglo biti veliki problem.

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zašto ga nisu prije uhitili?

Gdje se skrivao Hrvoje Petrač, još je nepoznanica. No kako su 24sata uspjela doznati, s DORH-om je komunicirao putem posrednika, koji nije njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Navodno je riječ o Petračevu starom prijatelju, još s kraja 90-ih. No taj nikad nije imao problema sa zakonom niti ga se povezivalo s kriminalom. Da je komunikacije s tužiteljstvom bilo, govori i izjava glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića u "Dnevniku" Nove TV tjedan dana ranije.

- Meritorna odluka bit će donesena do kraja ovoga mjeseca. Dakle, vrlo brzo će biti sve završeno. Sjetimo se da je sve započelo negdje u 11. mjesecu prošle godine - rekao je Turudić.

Odgovorio je i na pitanje gdje je Petrač.

- Zasad nije dostupan tijelima kaznenog progona, ali očekujem da će vrlo brzo biti dostupan. Uskoro, u vrijeme donošenja meritorne odluke. Državna tijela prate gdje se nalazi Hrvoje Petrač. Moguće je da sam dođe. Zašto ne - zaključio je Turudić.

Za Petračem su bili raspisan i Europski uhidbeni nalog i međunarodna tjeralica, pa je zabrinjavajuće ako je istina da su ga hrvatske službe pratile. Postavlja se pitanje zašto nije onda i uhićen ranije. Uskok i DORH, prema našim saznanjima, nisu znali kad će se točno predati. Tako je Petrača u Remetinec dovezao njegov odvjetnik, uzeo je dvije sportske torbe i crnu vreću iz auta te ušao u zatvor. Kako je došao bez policijske pratnje, postavlja se i pitanje je li bio u bijegu izvan granica Hrvatske pa ušao neopaženo, kako tvrde neki izvori, ili je cijelo vrijeme bio u državi, što je još jedan problem za hrvatske vlasti.

Foto: PIXSELL/

I Uskok će Beroša optužiti za mito

Sredinom studenoga 2024. Uskok je uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS i Poliklinike Rotim. Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Kako dva tužiteljska tijela ne mogu voditi istrage u istom predmetu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da će sve preuzeti Uskok pa su istrage spojene. Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura i u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC-a Split je Saša Pozder tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura, što je ovaj odmah odbio. Tako je, prema istražiteljima, Pozderova tvrtka dobila 1,4 milijuna eura, a na razlici u cijeni su "zaradili" oko pola milijuna eura. Uskok je objavio da je u ovom slučaju blokirana imovina vrijedna više od pola milijuna eura.

Sporne poruke

Istraga je počela kad je EPPO češljao Petrača zbog poslova njegove vinarije, pa su mu u mobitelu pronašli i poruke u kojima uhićeni raspravljaju o "proguravanju" poslova i uplatama mita. Vili Beroš u Remetincu je proveo devet dana, a nakon izlaska poručio je da njega nikad nitko nije zvao "Mali". To je nadimak iz WhatsApp grupe "Petrač&Pozder", koji se, sumnjaju istražitelji, odnosi na Beroša.

U svibnju Pozder u WhatsApp grupi spominje Beroša.

- Ja mislim da bi trebali Malog nagovoriti da on napravi centralnu nabavku za veliku robotiku 12 komada (2 Dubrava 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 Rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar…. Državi malo, a nama lepo i još radio nešto fenomenalno, smanjujemo listu čekanja… Tih 30 miliona će već u tri godine uštediti.

U drugoj glasovnoj poruci spominje Zrikavca što je navodno nadimak za Pavića.

- Zvao me Zrikavac da mi kaže da je Mali zvao tamo dole Split i da im je rekao da ne smiju da kupuju Da Vinci… On je rekao samo sem ako ovaj nad njim nemaju podršku neku još tamo od Plenkija, ali ovaj ih je zvao da im zabrani da uopšte razmišljaju o Da Vinciju…

A tu je i spominjanje 'podmazivanja'.

- Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed - pita Pozder.

Novica Petrač odgovara:

- Da ga podmažemo još.

U nastavku ponovno piše Pozder:

- J… sebe, neka radi više svoj deo i on i Mali.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Roić tvrdi da nije kriv

Kad je u pitanju Roić, u javnost je procurila Petračeva poruka upućena upravo njemu, još u veljači 2023. godine.

- Goran bok, javio mi je Saša da se sutra vidite oko 14.00/14.30 u tvom uredu ili u Westinu. Hvala puno (emotikon sklopljenih dlanova) Ako hoćeš, mogu i ja doći. Mislim da je bolje u Westinu radi parkinga. Što misliš? Lp Hrvoje - piše.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Istražitelji sumnjaju da su na tom sastanku Goranu Roiću predane specifikacije robotskih mikroskopa koje su trebale biti uvrštene u javni natječaj. U glasovnoj poruci Petrač Pozderu govori:

- Profesor me sad zvao, znači Saša, u ponedjeljak on ne može prije 1, znači dal će bit pol dva, dva, pol tri, zato jer ima neke ispite u Dubravi u Novoj bolnici, ali sam mu objasnio da si ti jako, jako dobar prijatelj i isto sam mu rekao da ja mislim o svemu. Reko sam mu, isto tako, da smo dobili signal iz Mìnistarstva zdravstva prema njemu. E, prema tome, nikakav problem nije ti, prije 1 i 30 sastanak neće bit, ali recimo 13,00 sati da budeš spreman u Zagrebu.

U novoj poruci kaže da se s Roićem dogovorio te da se poslije toga svi zajedno vide u vinariji Petrač, a njegov sin Novica piše: - E to to da bude cugavela.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL/

Što se promijenilo u zdravstvu?

Afera s mikroskopima je također opet upalila crveni alarm za nabavu u zdravstvu. Vlada je poručila da će napraviti cjelovitu reviziju svih nabava, s naglaskom na one hitne i postrožiti kontrole. Slučaj je otkrio da je ministar mogao diskrecijski odobriti izvanrednu nabavu nekog uređaja, a također i da su specifikacije bila namještene baš za tvrtku Saše Pozdera i nitko se drugi nije ni mogao javiti. Nakon tog slučaja, otkrili smo još nekoliko gdje se tražio točno specifični aparat i stigle su samo po jedna ponuda. Prije smo otkrili i da je državna bolnica isti uređaj koji je privatnik, u par mjeseci razlike platio 5 milijuna kuna, bolnica platila 11 milijuna kuna. Naravno, ponude su bile skoro jednake procijenjenoj vrijednosti.

Vlada i ministrica Irena Hrstić su obećali objavu nalaza ove revizije u proljeće ove godine. Dosad ih nisu objavili. Hrstić je pak prošli mjesec, ne dajući podatke, izjavila da "nisu našli veća zakonska odstupanja", te da zdravstveni sustav nije korumpiran. Bilo je to tek dva tjedna prije uhićenja na Rebru gdje se pokazalo da je na antibakterijske filtere na namještenom natječaju otišlo skoro 600.000 eura, a u trenutku uhićenja su akteri istoj tvrtki pokušali namjestiti i novi natječaj od 800.000 eura za iste filtere. Naravno, ministrica je najavila strože kontrole.