Petrači i Pozder protiv Beroša: Kao svjedoci mogu promijeniti priču, a i bez njih Vili je u gabuli

Hrvoje Petrač, u javnosti kontroverzni poduzetnik i znanac optuženičke klupe, osuđen je na tri godine i 9 mjeseci zatvora zbog organiziranja zločinačke organizacije koja je prodajom skupih mikroskopskih robota oštetila državni proračun za 740 tisuća eura. Iako je Hrvoje Petrač dobio presudu, neće odmah izaći iz zatvora, već će prvo morati dati jamčevinu u iznosu od milijun eura kao osiguranje da neće pobjeći. Kako je riječ o nekretnini, sud bi se na nju trebao upisati do idućeg tjedna, i tek onda će patrijarh Petrač na slobodu. Ali ne zadugo, jer bi mu do siječnja 2026. godine trebao doći poziv na odsluženje kazne. Kad se javi u kaznionicu, sud mu vraća nekretninu, a Petrač ostaje u zatvoru najmanje godinu i osam mjeseci. Uz to, dobio je novčanu kaznu od 300 tisuća eura.