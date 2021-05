Nakon što su mu išarali kuću i izbušili gume na autu, SDP-ovac Davor Petrik iz Bukovlja kaže da je ovo potez jadnika koji ne mogu podnijeti izborni poraz. Na obiteljskoj kući roditelja, još uvijek aktualnog načelnika mjesta kod Slavonskog Broda, osvanuo je grafit „Šokac – komunjara“. Ispisan je crvenim sprejom na bijeloj fasadi.

– Supruga je jutros išla na posao i nedugo nakon što je izašla pozvala me telefonom i rekla mi je da na kući mojih roditelja koja je do ceste, a moja je u dvorištu, piše grafit i da pogledam što su mi napravili s automobilom. To je bilo nešto prije sedam sati. Izašao sam vani i imao sam što vidjeti. Pola sata nakon toga došao mi je moj protukandidat Igor Đaković (HDZ) koji živi nekoliko kuća dalje, rekao mi je: "I meni su nudili da si to sam napravim". Osim grafita s nečim tankim izbušili su mi sve gume na automobilu, svaka ima najmanje pet ili šest uboda - rekao je Petrik i dodao da je policija uzela otiske, ali kako misli da će od toga biti malo koristi.

- Više će se znati nakon što se pregledaju snimke nadzornih kamera, s moje i susjeda. Sinoć sam oko 22 sata došao kući, sin je došao svojim automobilom oko ponoći rekao mi je da ništa nije primijetio. Smatram da su ovo počinili u gluho doba noći između dva i četiri ujutro. Pretpostavljam da ih je bilo dvojica, jedan je ispisivao grafit, a drugi je bušio gume. Žalosno je što su ovo uradili, napali su na moju obitelj i našu imovinu, to je potez očajnika, jer znaju da će u nedjelju izgubiti izbore – rekao je Petrik, dodajući kako će tijekom dopodneva izvijestiti Državno i Županijsko izborno povjerenstvo o tome što su mu učinili.

– To su jadnici koji ne mogu podnijeti izborni poraz, i ovaj njihov čin smatram očajničkim, jer znaju da će u nedjelju izgubiti, neće moći dovesti svoje glasače iz inozemstva i Bosne - rekao je.

U prvom krugu lokalnih izbora 16. svibnja Davor Petrik (SDP) dobio je 45,87 %, a njegov protukandidat Igor Đaković 46,61 %, očito će u nedjelju biti zanimljivo vidjeti tko će u konačnici dobiti povjerenje mještana da u naredne četiri godine vodi Općinu Bukovlje.