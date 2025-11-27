Obavijesti

VATROGASCI NA TERENU

Petrinja: Masna mrlja u Kupi, postavili su plutajuće brane

Piše HINA,
Petrinja: Masna mrlja u Kupi, postavili su plutajuće brane
Foto: Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje

Izvršen je prvi vizualni pregled terena, postavljene su plutajuće brane na Kupi za prikupljanje onečišćenja te trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, navode vatrogasci

Nakon sinoćnje dojave vatrogascima u Petrinji da rijekom Kupom pluta masna mrlja, vatrogasci su postavili plutajuće brane za prikupljanje mogućeg onečišćenja i da bi spriječili ulazak u pogon za obradu vode, a trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, doznaje se u četvrtak od vatrogasaca. Dojava Javnoj vatrogasnoj postrojba (JVP) o uočenoj masnoj mrlji na Kupi stigla je sinoć iza 21 sat. Kako bi se spriječio mogući ulazak onečišćenja u pogon za obradu vode u Petrinji na teren je odmah izašla petrinjska Javna vatrogasna postrojba.

📅 Datum: 26.11.2025. 🕒 Vrijeme: 21:09 📍 Lokacija: Novo Selište (Petrinja), Tvornica Vode 🔍 Intervencija 362/2025:

Objavljuje Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje Srijeda, 26. studenoga 2025.

Zatražena je i ispomoć vatrogasne postrojbe DVD-a Stružec, specijalizirane za sanaciju eko incidenata, koja je na mjesto onečišćenja stigla s tri vozila, čamcem i osam vatrogasaca.

NE ZNA SE ŠTO JE Na Kupi u Sisku velika masna mrlja, osjeti se miris benzina
Na Kupi u Sisku velika masna mrlja, osjeti se miris benzina

Izvršen je prvi vizualni pregled terena, postavljene su plutajuće brane na Kupi za prikupljanje onečišćenja te trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, navode vatrogasci.

Za sada nije poznata veličina masne mrlje niti kako se našla u rijeci Kupi.

Djelatnici vodocrpilišta i Vatrogasci Grada Petrinje prate daljnju situaciju i nadziru plutajuće brane.

