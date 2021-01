Potres im je uni\u0161tio ku\u0107u na kojoj se tek treba procijeniti \u0161teta, a imali su prilike za oti\u0107i u privremeni smje\u0161taj. No to, kao i mnogi njihovi sugra\u0111ani, jednostavno ne \u017eele.

\u00a0- Ne \u017eelimo napustiti ovo na\u0161e, imali smo priliku, ali imali smo poku\u0161aj provale prije par dana kad je bila magla, ali pas nam je javio i tako pomogao. Moja \u010detvero\u010dlana obitelj ve\u0107 \u010detvrtu no\u0107 zaredom spava u kombiju. Imamo grijalicu, ali ona ne mo\u017ee raditi cijelu no\u0107. Najbolje smo spavali ovu no\u0107 od pola tri do \u0161est ujutro. Sad nam je najpotrebniji wc, te\u0161ko je preko dana oti\u0107i na wc, pogotovo \u017eenskoj osobi - obja\u0161njava Margareta.

Sa suprugom se bavi uzgojem i prodajom sezonskog vo\u0107a i povr\u0107a, a sad taj posao stoji. U jutro potresa bila je iza ku\u0107e i punila hladnja\u010du, a ubrzo nije bila ni svjesna \u0161to ju je sna\u0161lo

- Vjerojatno vi\u0161e nikad ne\u0107u i\u0107i u ku\u0107u. Dobila sam to jutro propusnicu da idem raditi u Zagreb, iza\u0161la sam iza ku\u0107e da pripremim povr\u0107e kako bih mogla raditi, a onda me taj udarni val bacio na hladnja\u010du. Samo sam gledala ku\u0107u kako se trese, tek sam danas vidjela koliko mi je tijelo poplavilo od udarca - govori Margareta te dodaje kako \u0107e sad propasti mnogo vo\u0107a i povr\u0107a od kojeg ona i suprug \u017eive i uzdr\u017eavaju dvoje djece.

I njezin je suprug zamolio da im se dopremi sanitarni \u010dvor te pojasnio kako nema \u0161anse da se makne od svoje ku\u0107e. No, ukazao je i na to kako su se mnogi njegovi sugra\u0111ani, kao i on, spremni odre\u0107i pomo\u0107i jer ima onih kojima vi\u0161e treba.

- Nismo zadovoljni onim \u0161to smo dobili jer nam je najve\u0107i problem taj wc. Re\u0107i \u0107u gospodi koja sutra do\u0111e procijeniti \u0161tetu da probaju obaviti nu\u017edu u mom wc-u ako mogu. Rekao sam da bi mjesec dana spavao u kombiju. Kolega iz Mo\u0161\u0107enice me nazvao da dolazi kampica, ali je ipak na\u0161ao obitelj s dvoje djece i odmah sam mu rekao neka im vozi, ja bi jo\u0161 mjesec dana spavao u kombiju ako treba. Druga \u0107e do\u0107i do nas.

A potresi su im sad postali svakodnevica.

- Danas je kum bio na krovu, sanirao je rupe, ja sam bio u gara\u017ei i nije bilo svejedno kad je streslo - obja\u0161njava Margaretin suprug dok njegov susjed zaklju\u010duje:

- Dr\u017eava ne\u0161to mora pomo\u0107i, ali \u0107e to biti isto kao i u Zagrebu dok se izglasa zakon, ne\u0107e se oni prije upu\u0161tati u to. A u tome \u0107e biti dva i pol milijuna rupa.