Petrol otvorio 600. prodajno mjesto i obilježio 30 godina poslovanja u Hrvatskoj

U Poreču je Grupa Petrol otvorila svoje 600. prodajno mjesto. Važna prekretnica dolazi u godini u kojoj Petrol obilježava čak 30 godina poslovanja u Hrvatskoj te potvrđuje njegovu dugoročnu prisutnost i predanost kupcima i lokalnim zajednicama. Petrol je sa svojim prodajnim mjestima prisutan u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. A brojka 600 pritom ne govori samo o rastu mreže, već i o razvoju prodajnih mjesta u skladu s promjenjivim potrebama korisnika. Tako ona danas više nisu namijenjena isključivo opskrbi gorivom, već objedinjuju različite usluge, proizvode i rješenja koja kupcima olakšavaju svakodnevne obveze i putovanja.

Svečanom otvorenju nazočili su saborski zastupnici Anton Kliman i Ivan Malenica, državni tajnik Vedran Špehar, zamjenica gradonačelnika Grada Poreča Nataša Basanić Čuš te Cinzia Zubin, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije i izaslanica Istarske županije.

Povodom otvorenja predsjednik Uprave Grupe Petrol, Sašo Berger, kazao je da je otvorenje 600. prodajnog mjesta Grupe Petrol važna prekretnica.

24SATA Poreč: 600-ta Petrolova benzinska crpka | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Za mene ta brojka predstavlja 600 mjesta na kojima smo svakodnevno dio života ljudi. Naša ambicija nije samo širiti mrežu, već ostati blizu potrebama kupaca i lokalnih zajednica. Želimo da naša prodajna mjesta budu više od usputne postaje na putovanju. Razvijamo ih tako da ljudima olakšaju svakodnevicu te im omoguće da brzo i jednostavno obave sve što im je potrebno. Posebno nas veseli što ovu prekretnicu obilježavamo upravo u Hrvatskoj, gdje ove godine slavimo 30 godina poslovanja - kazao je među ostalim Berger.

Otvorenje 600. prodajnog mjesta ujedno se podudara s obilježavanjem 30 godina poslovanja Petrola u Hrvatskoj. Tom prigodom Petrol je zahvalio svima koji su tijekom posljednja tri desetljeća sudjelovali u stvaranju njegove hrvatske priče, uključujući kupce, zaposlenike, partnere i lokalne zajednice.

Predsjednik Uprave Petrola Hrvatska, Ante Mandić tom je prilikom istaknuo da je Hrvatska tijekom posljednjih 30 godina postala važan dio Petrolove priče.

- Ponosni smo što smo s našim zaposlenicima, kupcima i partnerima gradili prisutnost na tržištu te razvijali usluge koje danas koristi velik broj građana i posjetitelja. Istra za nas ima posebno značenje jer predstavlja jedno od najdinamičnijih područja razvoja, gdje se susreću potrebe lokalnog stanovništva, gospodarstva i turizma. Novo prodajno mjesto rezultat je našeg uvjerenja da kvalitetna usluga, blizina kupcu i odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici ostaju temelj dugoročnog uspjeha - istaknuo je.

24SATA Poreč: 600-ta Petrolova benzinska crpka | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Događaj je imao i društveno odgovornu dimenziju jer je Grupa Petrol podržala Centar za inkluziju s vrijednom donacijom, čime nastavlja pružati podršku inicijativama koje doprinose uključivijoj zajednici i boljoj kvaliteti života građana u sredinama u kojima posluje. Inače, Grupa Petrol već više od osam desetljeća uspješno posluje. Od prvog suvremenog benzinskog servisa otvorenog 1953. godine u Solkanu pokraj Nove Gorice do današnje mreže u pet država, razvoj prati promjene u potrebama kupaca i načinu putovanja. Važan dio suvremenog korisničkog iskustva predstavljaju i digitalna rješenja poput aplikacije Petrol GO, koja korisnicima omogućuju brže, jednostavnije i praktičnije korištenje usluga. Ponudu dodatno nadopunjuju gastronomski proizvodi brenda Fresh i kava Na putu.

Petrol posebnu pozornost posvećuje i razvoju održivih energetskih rješenja. Uz tradicionalna goriva, na brojnim lokacijama dostupni su alternativni energenti i infrastruktura za punjenje električnih vozila.

Novo prodajno mjesto, smješteno uz sjevernu obilaznicu Poreča, četvrto je Petrolovo prodajno mjesto u tom gradu te predstavlja važnu nadopunu Petrolove mreže u Istri.

Prostor je moderno uređen i prilagođen potrebama korisnika. U unutarnjem dijelu površine približno 77 m2 kupcima su dostupni proizvodi za svakodnevnu kupnju, omiljena kava "na putu" te ponuda svježe pripremljenih proizvoda brenda Fresh. Za ugodnije korisničko iskustvo uređeni su i natkrivena terasa te dječje igralište.