Petrov: Dalić je rekla kako je Agrokor njezina odgovornost...

Čelnik Mosta Božo Petrov je za N1 govorio o prijedlogu da se vrati Saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor, zašto je to važno i zašto premijer dio odgovornosti prebacuje upravo na Most.

Petrov je kazao kako je prijedlog za istražno povjerenstvo ponovno iniciran jer se treba utvrditi "barem politička odgovornost kako je nastao Agrokor i što se 20 godina događalo".

- Kada su vladajući vidjeli da im to neće donijeti dobro, da će istina izaći na vidjelo, onda su jednim administrativnim postupkom na silu ugušili to Povjerenstvo. Ponovno smo pokrenuli Povjerenstvo zbog niza recentnih događaja. Smatramo da se treba ispitati sve što se događalo, pogotovo vremenu otkad Most nije u Vladi - kazao je.

Tvrdi kako tim postupkom žele dati mogućnost da HDZ, ukoliko želi, bude transparentan te da istupe svi koji su sudjelovali u procesu zadnjih godinu dana i više.

- Da dođu, da im se prilika, a ne da se nakon godinu dana pokazuju mailovi koji su trebali biti komunicirani javnosti - objasnio je.

Istaknuo je da Most u Vladi nije predlagao svoje članove.

- Mi smo predlagali ljude, svih pet imena dogovorili smo s političkim partnerima samo za analizu financijskih izvješća zbog predstojećeg sastanka s Ivicom Todorićem. Dali smo mogućnost financijskom timu da ispita izvješća koja je poslao Agrokor da bismo se pripremili za sastanak - objasnio je.

- Nakon sastanka s Ivicom Todorićem Martina Dalić rekla je da je Agrokor njezina odgovornost, da će ona donijeti zakon i da je ona kreirala skupinu. Ona je pokazala sve time što je tu skupinu izmakla iz Vlade, van institucija - rekao je Petrov.

Na pitanje je li bila greška Mosta što su prepustili sve i ne raspitivali se što "Grupa Borg" radi, Petrov je odgovorio da je "za sve bila odgovorna Martina Dalić" te da Most nije znao tko čini tu skupinu.

- U trenu kad kaže da je ona odgovorna za kreiranje zakona, s tim da smo mi dali smjer u kojem se treba ići, ja ne mogu preispitivati ministricu i očekivati da će ona sve loše napraviti. Mi smo uvijek sve otvoreno s njima govorili, očekivali smo isto zauzvrat. Meni se danas štuca koliko nas Plenković spominje, koliko bi se htio oprati. Simptomatično je da se ne može sam pa se poziva na bivše koalicijske partnere. Šteta što nas tada nisu podržali - objasnio je Petrov.

Istaknuo je da je rečeno kako će Ministarstvo gospodarstva pisati zakon te da nisu mogli znati da će ga pisati "netko van institucija". Dodao je i kako je formirana skupina bila isključivo za analizu financijskih izvješća.

Tema: Afera mailovi