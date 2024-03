Petrov: Ne želimo se zamarati svađama dva brda. Most ima svog kandidata - to je Grmoja

Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je u subotu, komentirajući najavu kandidature Zorana Milanovića na parlamentarnih izborima, kako Most ima svog kandidata za premijera Nikolu Grmoju, koji može ponuditi bolje i kvalitetnije sutra, te najavio da će u fokusu stranke biti demografska pitanja. Upitan na konferenciji za novinare je li moguća poslijeizborna suradnja s Milanovićem, Petrov je kazao da se Most jedini odrekao svih totalitarizama dok Milanović nije bio jasan o svom stavu o komunizmu i titoizmu. Nadalje, rekao je, Most se izričito zalaže za obiteljske vrijednost, a Milanović je promovirao i stoji uz bok ljevičarskih politika, zbog kojih "danas imamo woke ludilo, koje oštro osuđujemo".

Petrov je kazao kako je za Most strateško pitanje zaustaviti smanjenje broja stanovnika, odnosno demografska pitanja, a jedna od ključnih mjera uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka.

Univerzalni dječji doplatak bio bi jednak za svu djecu, neovisno o primanjima roditelja, budući da ga sada dobivaju oni s većim poreznim olakšicama. Prijedlog Mosta je da za prvo dijete dječji doplatak iznosi 80, drugo 106, a za treće 120 eura, rekao je.

Na ovaj način bi se mogao smanjiti odlazak u inozemstvo a to bi mogao bitit jedan od motiva povratka, istaknuo je predsjednik Mosta.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić naglasio je da se ova politička stranka ne želi zamarati "svađama između dva brda", nego nudi svog kandidata za premijera - Nikolu Grmoju.

Istaknuo je da Most, ako bude sudjelovao u vlasti nakon izbora, za demografiju namjera izdvajati tri posto BDP-a. Namjeravamo prodati 20 tisuća nekretnina u vlasništvu države i tim iznosom omogućiti vrlo povoljne zajmove za osiguranje stambenog pitanja mladih parova, rekao je.

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da Most namjerava biti most između Hrvatske i iseljenika, prije svih onih u Latinskoj Americi. Tamo je 200 tisuća potomaka hrvatskih iseljenika zainteresiranih za povratak u Hrvatsku. Jedna od mjera za olakšanje njihova povrataka je pojednostavljenje nostrificiranja njihovih diploma, rekao je.