Dragomir Petrović, koji se u subotu poslijepodne predao na splitsku policiju te se dovodi u svezu s ubojstvom Petra Vuknića na Malačkoj iznad Kaštel Starog, otprije je poznat policiji i pravosuđu i to zbog sudjelovanja u okrutnom ubojstvu 90-godišnje žene u Frankfurtu u ožujku 1998. godine. On se 2006. godine također predao sam i to u Splitu, a zajedničkom odlukom njemačkog i našeg tužiteljstva suđenje održano na Županijskom sudu u Splitu.

Petrović zvani Splićo je te 1998. godine, s još dvije suučesnice, došao u stan 90-godišnje starice. Jedna je bila rođakinja zbog čega je nesretna žena trojac pustila u stan. Došli su s namjerom da je opljačkaju. Prvo su je pokušavali onesposobiti s elektrošokerom, a potom ju je Petrović više puta udario tupim predmetom u vrat, ubo je u oko te, kako navodi optužnica, koljenom pritiskao vrat. Žena je zadobila prijelom lubanje, čeljusti i iščašenje grkljana. Tri mjeseca bila je u komi nakon čega je preminula. Trojac je uspio pronaći 1700 tadašnjih maraka, ali ne još 65.000 koliko je ostalo skriveno u sobi.

Dvije suučesnice u Njemačkoj su osuđene na svaka po devet godina zatvora, dok je Petrović u Splitu dobio tri godine. Naposlijetku, kaznu nije trebao ni izdržavati jer je toliko proveo u istražnom zatvoru.

Suđenje nije bilo nimalo jednostavno za provesti jer jedna od suučesnica nije bila sigurna tko je uopće muškarac koji je sudjelovao u zločinu, no na kraju je ipak utvrđeno da je to Splićo. Dobio je "samo" tri godine zatvora jer je optužnica preinačena iz kaznenog djela ubojstva u pokušaj ubojstva. Medicinsko vještačenje nije sa sigurnošću potvrdilo da je 90-godišnjakinja preminula uslijed ozljeda ili je preminula zbog starosti.