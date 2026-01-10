Picula: Hrvatska mora paziti na ono što se događa u BiH

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula rekao je kako je Zagrebu u nacionalnom interesu da Hrvatska i Europska unija pojačaju svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini i jugoistoku Europe kako bi konačno ta regija postala dijelom unije.

„Hrvatska u ovom doista vrlo osjetljivom geopolitičkom trenutku mora apsolutno voditi računa o onome što se događa u BiH. Naravno, u interesu hrvatskog naroda u BiH, ali svakako i u općoj sigurnosti i po mogućnosti i društvenom prosperitetu", rekao je Picula u programu Radio televizije HercegBosne iz Mostara.

Dodao je kako je „najbolji instrument za ostvarivanje takve politike" zalaganje za približavanje BiH Europskoj uniji.

BiH još nije započela pregovore s Europskom unijom zbog prijepora između vladajućih bošnjačkih i srpskih stranaka na državnoj razini koje se mjesecima pokušavaju isključiti iz vlasti i raskinuti koaliciju.

Državni ministar pravosuđa Davor Bunoza (HDZ BiH) predložio je, a Vijeće ministara BiH potvrdilo dva zakona o Sudu BiH te Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću koji su, zajedno s imenovanjem glavnoga pregovarača, uvjet za početak pregovora s Unijom.

No, u državnome parlamentu vladajući i oporbene stranke predložile su različite varijante tih zakona, pa sada traju višetjedne optužbe koji od njih više ispunjava europske uvjete.

S obzirom da je 2026. izborna mali su izgledi da se postigne dogovor i zakaže održavanje prve međuvladine konferencije koja označava formalni početak pregovora.

Socijaldemokrat Picula smatra da je problem u unutarnjim prijeporima u BiH, a da Europska unija pokazuje otvorenost. „Bruxelles je ispružio ruku, međutim, tu ruku i iz BiH treba ispružiti".

Štetnim je ocijenio preglasavanje Hrvata i nepoštivanje konstitutivnosti naroda. „To je svakako bio vrlo neodgovoran korak koji je, nažalost, akumulirao puno problema i nepovjerenja koje je sada teško otkloniti", istaknuo je bivši hrvatski ministar vanjskih poslova.

Picula ne smatra da će se SAD, zaokupljen drugim vanjskopolitičkim prioritetima, do kraja povući iz BiH. „Ako doista osjeti američki vakuum, to bi moglo značiti ozbiljan problem za BiH“, rekao je i istaknuo da bi u takvim okolnostima Europska unija trebala preuzeti odgovornost za stabilnost Balkana.