Obavijesti

News

Komentari 1
ČETNIČKI DERNEK

Picula o božićnom skandalu u Beogradu: 'To je demonstracija Srbije zarobljene u prošlosti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Picula o božićnom skandalu u Beogradu: 'To je demonstracija Srbije zarobljene u prošlosti'
Foto: Eric VIDAL

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju poručuje da četničke pjesme, ratni zločinci i državni vrh na istoj zabavi jasno pokazuju da Beograd ide sve dalje od Europske unije

Admiral

Dok se Srbija službeno predstavlja kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji, dio njezina državnog vrha pravoslavni Božić proslavio je uz četničke pjesme, ratne zločince i pjevača osuđenog za ubojstvo mlade djevojke i to sve u prijenosu uživo.

Na božićnom slavlju koje je organizirao tabloid Informer pojavili su se, predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, ali i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj te još nekoliko ministara iz vlade u Beogradu.

SKANDALOZNO Na četničkom derneku Vučiću, Dačiću i Brnabićki pjevao je osuđeni ubojica djevojke (18)
Na četničkom derneku Vučiću, Dačiću i Brnabićki pjevao je osuđeni ubojica djevojke (18)

Atmosferu je dodatno zapalio Dragan Ašanin, pjevač poznat po četničkim pjesmama, koji je 90-ih pravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje Jasmine Đorđević. Uz stihove poput 'Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš', slavlje je bez zadrške emitirano javnosti.

Neposredno prije početka zabave, televizija je emitirala i razgovor okupljenih s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je, prema navodima, otišao prije nego što je glazbeni dio večeri započeo.

Hrvatska vlada bez komentara, Picula oštar

Reakcija hrvatska vlada zasad nije objavljena. No događaj je za RTL Danas komentirao izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji kaže da ovakvi prizori ne bi smjeli iznenaditi nikoga tko prati političku scenu u Srbiji.

Nakon zastoja Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

– Ovo je još jedna javna demonstracija politike koja Srbiju drži zarobljenu u vremenu velikosrpskih ideja, ratova i masovnih stradanja na prostoru bivše Jugoslavije – rekao je Picula.

Dodao je kako aktualno vodstvo u Beogradu ne skriva kontinuitet takve politike te da ona ne može biti kompatibilna s europskim vrijednostima.

– Četnička nostalgija, zazivanje 'srpskog sveta' i prisutnost ljudi poput Šešelja nemaju apsolutno nikakve veze s Europskom unijom – poručio je.

A SAD POZIRA S VUČIĆEM... Tko je ubojica koji je pjevao na četničkom derneku? Ubio curu (18) jer nije htjela biti s njim...
Tko je ubojica koji je pjevao na četničkom derneku? Ubio curu (18) jer nije htjela biti s njim...

'S ovakvom politikom nema EU'

Picula upozorava da se ovakvim porukama šalju prijetnje susjednim državama, uključujući Hrvatsku, te podsjeća da se na pozornici našao i ministar informiranja Boris Bratina, koji je i ranije izazivao kontroverze izjavama.

– Nažalost, ondje su bili i predsjednica parlamenta, potpredsjednik vlade, ministar pravosuđa i ministrica rada. To pokazuje da ne govorimo o incidentu, nego o obrascu – istaknuo je.

PLAŠI NAROD Vučić opet širi paranoju: Boji se saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Evo što ga brine...
Vučić opet širi paranoju: Boji se saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Evo što ga brine...

Na pitanje treba li srpski državni vrh reagirati ili se ispričati, Picula je skeptičan.

– Ne vjerujem da imaju stvarnu namjeru ispričati se. Svaka 'polu-isprika' traje do prvog sljedećeg okupljanja, a onda se sve ponovi. Zato bi, po mom mišljenju, Bruxelles trebao reagirati puno oštrije – zaključio je.

PREDSJEDNIK SRBIJE Vučić u Trebinju: 'Zagreb, Priština i Tirana stvorili su vojni savez protiv srpskog naroda'
Vučić u Trebinju: 'Zagreb, Priština i Tirana stvorili su vojni savez protiv srpskog naroda'

Srbija je i kandidat za članstvo u EU, ali već četiri godine ne otvara nova pregovaračka poglavlja. Ovakve božićne 'proslave', poručuje europski dužnosnik, samo dodatno potvrđuju zašto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi
ŠTO NAS ČEKA U 2026.?

Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Faza La Niñe, hladnog lica globalnog klimatskog mehanizma poznatog kao ENSO, dosegla je vrhunac kasno u jesen, no već sada, ranije nego što je uobičajeno, pokazuje znakove rapidnog slabljenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026