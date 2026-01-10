Picula o božićnom skandalu u Beogradu: 'To je demonstracija Srbije zarobljene u prošlosti'

Dok se Srbija službeno predstavlja kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji, dio njezina državnog vrha pravoslavni Božić proslavio je uz četničke pjesme, ratne zločince i pjevača osuđenog za ubojstvo mlade djevojke i to sve u prijenosu uživo.

Na božićnom slavlju koje je organizirao tabloid Informer pojavili su se, predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, ali i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj te još nekoliko ministara iz vlade u Beogradu.

Atmosferu je dodatno zapalio Dragan Ašanin, pjevač poznat po četničkim pjesmama, koji je 90-ih pravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje Jasmine Đorđević. Uz stihove poput 'Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš', slavlje je bez zadrške emitirano javnosti.

Neposredno prije početka zabave, televizija je emitirala i razgovor okupljenih s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je, prema navodima, otišao prije nego što je glazbeni dio večeri započeo.

Hrvatska vlada bez komentara, Picula oštar

Reakcija hrvatska vlada zasad nije objavljena. No događaj je za RTL Danas komentirao izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji kaže da ovakvi prizori ne bi smjeli iznenaditi nikoga tko prati političku scenu u Srbiji.

– Ovo je još jedna javna demonstracija politike koja Srbiju drži zarobljenu u vremenu velikosrpskih ideja, ratova i masovnih stradanja na prostoru bivše Jugoslavije – rekao je Picula.

Dodao je kako aktualno vodstvo u Beogradu ne skriva kontinuitet takve politike te da ona ne može biti kompatibilna s europskim vrijednostima.

– Četnička nostalgija, zazivanje 'srpskog sveta' i prisutnost ljudi poput Šešelja nemaju apsolutno nikakve veze s Europskom unijom – poručio je.

'S ovakvom politikom nema EU'

Picula upozorava da se ovakvim porukama šalju prijetnje susjednim državama, uključujući Hrvatsku, te podsjeća da se na pozornici našao i ministar informiranja Boris Bratina, koji je i ranije izazivao kontroverze izjavama.

– Nažalost, ondje su bili i predsjednica parlamenta, potpredsjednik vlade, ministar pravosuđa i ministrica rada. To pokazuje da ne govorimo o incidentu, nego o obrascu – istaknuo je.

Na pitanje treba li srpski državni vrh reagirati ili se ispričati, Picula je skeptičan.

– Ne vjerujem da imaju stvarnu namjeru ispričati se. Svaka 'polu-isprika' traje do prvog sljedećeg okupljanja, a onda se sve ponovi. Zato bi, po mom mišljenju, Bruxelles trebao reagirati puno oštrije – zaključio je.

Srbija je i kandidat za članstvo u EU, ali već četiri godine ne otvara nova pregovaračka poglavlja. Ovakve božićne 'proslave', poručuje europski dužnosnik, samo dodatno potvrđuju zašto.