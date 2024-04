Picula o SDP-ovoj listi za izbore: 'Ovo je trenutni odraz stanja u stranci, odlučio sam biti zadnji'

Uoči početka izborne kampanje za Europski parlament u emisiji Otvoreno HRT-a o planovima za kampanju govorili su Karlo Ressler (HDZ), Matija Posavec (Nezavisna platforma Sjever) i Tonino Picula (SDP).

- Željeli smo predstaviti u ovom specifičnom, teškom, geopolitičkom trenutku za cijelu Europsku uniju, za svijet općenito, najjaču listu što možemo. Listu ljudi koji na različitim razinama od predsjednika vlade koji predvodi listu, potpredsjednice Europske komisije Dubravke Šuice, Davora Ivie Stiera kao trećeg na listi, bivšeg ministra europskih i vanjskih poslova, ali isto tako i mojih kolega, zastupnika trenutno u Europskom parlamentu, kolegice Zovko, Glavak, Sokol, ministrica Brnjac i cijelog niza drugih kvalitetnih ljudi koji mogu sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom dati doprinos u ovom trenutku - objasnio je na samom početku Karlo Ressler, koji je na prethodnim izborima za EU parlament bio nositelj HDZ-ove liste, e sad je četvrti na listi.

Kako kaže, u ovom trenutku se zahtjeva da se nastavi s osnaživanjem hrvatskog položaja u Europi navodeći da je njihova lista nešto najbolje što se može ponuditi.

- Činjenica je da je iza nas pet vrlo uspješnih godina, vjerojatno najuspješniji ciklus europskih institucija do sada i ključno je da nastavimo s takvim putem, s naših zdravorazumskih pozicija europskog desnog centra, s jasnim demokršćanskim vrijednostima po cijelom nizu pitanja u kojima se odlučuje u Europskom parlamentu, u kojima se odlučuje kako će se živjeti, kako će se poslovati u Hrvatskoj i to je ono što nam je bitno - kazao je Ressler.

Istaknuo je da je jednoglasna odluka Nacionalnog odbora HDZ-a bila da se na listi za Europski parlament nađe premijer Plenković.

- Mislim da tu nema nikakve dileme, da će činjenica kako će listu predvoditi netko tko velikim dijelom i personificira europsku politiku u Hrvatskoj, biti Andrej Plenković i da će to doprinijeti našem rezultatu - ističe Ressler.

SDP-ov kandidat Tonino Picula odbio je ponuđeno četvrto mjesto na listi za europske izbore te je odlučio krenuti s posljednjeg 12 mjesta.

- Iza mene je kombinirano iskustvo kada govorimo o natjecanju za Europski parlament. Ja sam ovog puta zadnji na SDP-ovoj listi za Europski parlament, ali vjerujem da će poredak biti promijenjen nakon što se prebroje glasovi 9. lipnja. Doista sam bio i prvi, vodio sam SDP-ovu listu, bio sam peti. A danas sam posljednji na listi. Međutim, uvijek sam voljom građana na svim izborima bio i izabran. Ja vjerujem da će tako biti i ovoga puta - objasnio je Picula.

Predsjedniku stranke Peđi Grbinu predložio je svoju kandidaturu za mandat u Europskom parlamentu s posljednjeg mjesta, obzirom da ga stranka nije odlučila staviti u sam vrh liste.

- Ali doista ne treba zaboraviti da sam ostao pri ranijoj odluci da ne sudjelujem kao kandidat na izborima za Sabor. Doista nisam namjeravao konzumirati taj mandat. Tako sam postupio i 2020. godine. S obzirom na okolnosti, način slaganja liste i prioritete, ja sam odlučio predsjedniku stranke ponuditi da se kandidiram za mandat u Europskom parlamentu, ovog puta s posljednjeg mjesta na listi. Ako već nisam svojim radom i ocjenama zaslužio biti u samom vrhu, ovo je najbolji način da provjerim koliko građani prepoznaju i podržavaju moj rad u proteklih pet godina. Ali ne samo u proteklih pet godina. Na kraju krajeva, svako ozbiljno bavljenje politikom podrazumijeva da trebate preuzimati i ozbiljne rizike, rekao je Picula objasnivši da je stanje na listi ovoga trenutka odraz stanju SDP-u.

Usprkos unutarstranačkim napetostima Picula vjeruje u uspjeh SDP-ove liste na izborima za EU parlament.

- Na toj listi svakako ima vrlo kompetentnih ljudi koji mogu iznijeti SDP-ove politike u raspravama u Europskom parlamentu. Tu su moji dosadašnji kolege iz Europskog parlamenta, ali i cijeli niz ljudi koji se već dokazao u Hrvatskoj, neovisno tome jesu li su radili u Saboru ili u lokalnoj samoupravi ili na nekim drugim mjestima. Ja vjerujem u uspjeh te SDP-ove liste. Na kraju krajeva, bili smo iznenađenje i prije pet godina i nema nikakvog razloga da i ovog puta ne zabilježimo ozbiljan uspjeh - kazao je.



Upitan hoće li možda solirati u kampanji Picula je odgovorio da će prije svega voditi pozitivnu kampanju jer smatra da ima doista temelja za jednu takvu kampanju.





- Različite neovisne agencije koje se bave ocjenama zastupnika su me prije mjesec dana proglasile najuspješnijim zastupnikom u Europskom parlamentu kada je riječ o vanjskoj, sigurnosnoj i politici proširenja. I ne samo što se toga tiče, spektar mojih aktivnosti je takav da ja doista mogu afirmirati to što sam napravio i jednako tako govoriti o onome što namjeravamo raditi u sljedećih pet godina ako me građani izaberu. Što se toga tiče, kod mene nema straha - zaključio je Picula.