DOBIO MASNU KAZNU

Pijan, bez vozačke i osobne vozio blizu Koprivnice: Uhitili su ga, u krvi imao 3,3 promila!?

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Na prekršajnom sudu izrekli su mu novčanu kaznu od 2700 eura

Policija je utorak oko 16 sati u Đalekovcu, nedaleko Koprivnice, zaustavila muškarca (31) tijekom nadzora prometa.

- Provedenom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, pod utjecajem alkohola od 3,35 promila, za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas te kod sebe nije imao osobnu iskaznicu koju je dužan nositi sa sobom i pokazati na zahtjev policijskog službenika - navodi policija.

Policija ga je uhitila, a već danas je vozač po ubrzanom postupku i kažnjen. Na prekršajnom sudu izrekli su mu novčanu kaznu od 2700 eura.

