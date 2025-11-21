Obavijesti

NEVJEROJATNO

Pijan driftao u Koprivnici pa se zabio u rasvjetni stup i ogradu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prekršajni sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1.200 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca

Muškarac (27) 'driftao' je u u četvrtak oko 1.30 sati u Koprivnici na prostoru benzinske postaje te skrivio prometnu nesreću, javila je koprivničko-križevačka policija. 'Driftao' je u Kolodvorskoj ulici prilikom uključivanja u promet s prostora benzinske postaje.

Kada je došlo do proklizavanja pogonskih kotača, nije postupio po naredbama policijskih službenika da zaustavi vozilo. Vozač se vozilom nastavio kretati čineći pritom prometne prekršaje te je zbog neprilagođene brzine u Ulici Antuna Mihanovića sletio van kolnika, udario u stup javne rasvjete, kuću i dvorišnu ogradu.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravlja pod utjecajem alkohola od 1,18 promila te je uhićen i istog dana, uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom od 1.200 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca.    

