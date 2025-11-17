Obavijesti

News

Komentari 0
IMAO 2 PROMILA U KRVI

Mrtav pijan jurio Varaždinom, zabio se autom u teretno vozilo: Prijeti mu i zatvorska kazna!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Istarska policija

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta

Varaždinska policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je muškarac s 2 promila alkohola u krvi autom udario u teretno vozilo na semaforu. Sve se dogodilo u subotu oko 18.50 sati  u Koprivničkoj ulici u Varaždinu.

- Muškarac starosti 40 godina upravljao je osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 2.09 promila, Koprivničkom ulicom u smjeru Optujske ulice. Dolaskom do raskrižja sa Zavojnom ulicom, zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanju ceste te uvjetima prometovanja, prednjim je dijelom vozila udario u stražnji dio teretnog vozila zaustavljenog u raskrižju zbog crvenog svjetla na semaforu, kojim je upravljao 26-godišnjak - navodi policija.

ZAVRŠIO U BOLNICI Muškarac (32) teško ozlijeđen u centru Zagreba, policija: 'Utvrđujemo sve okolnosti'
Muškarac (32) teško ozlijeđen u centru Zagreba, policija: 'Utvrđujemo sve okolnosti'

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta.

- Za počinjene prekršaje 40-godišnjaku prijeti novčana kazna u iznosu do 2 910 eura, kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja do 3 mjeseca. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova - zaključuju.

