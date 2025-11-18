Pijani vozač divljao po Zagrebu pa vrijeđao policajce: Prošao kroz crveno, papreno ga kaznili

Pijanog vozača (41) policija je zaustavila u subotu oko 19:25 u Novom Zagrebu, a vozio je auto zagrebačkih tablica. Došao je do raskrižja s Avenijom Većeslava Holjevca i nastavio voziti u Ulicu Savezne Republike Njemačke, dok je za njegov smjer kretanja bilo crveno na semaforu - piše zagrebačka policija.

Tada ga je policija zaustavila i utvrdila da je ponavljač najtežih prekršaja u prometu te da je pod utjecajem 1,74 promila.

Uhitili su ga, a kada su ga policajci odvodili u posebne prostorije dok se ne otrijezni, vrijeđao ih je i omalovažavao. Predložili su da ga se kazni najvećom novčanom kaznom i da mu se zabrani vožnja na četiri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 5300 eura te zabranom vožnja na četiri mjeseca, kako je policija i predložila.