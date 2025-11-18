Obavijesti

News

Komentari 0
RECIDIVIST

Pijani vozač divljao po Zagrebu pa vrijeđao policajce: Prošao kroz crveno, papreno ga kaznili

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani vozač divljao po Zagrebu pa vrijeđao policajce: Prošao kroz crveno, papreno ga kaznili
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Predložili su da ga se kazni najvećom novčanom kaznom i da mu se zabrani vožnja na četiri mjeseca

Pijanog vozača (41) policija je zaustavila u subotu oko 19:25 u Novom Zagrebu, a vozio je auto zagrebačkih tablica. Došao je do raskrižja s Avenijom Većeslava Holjevca i nastavio voziti u Ulicu Savezne Republike Njemačke, dok je za njegov smjer kretanja bilo crveno na semaforu - piše zagrebačka policija.

DOMOVINSKI RAT Božinović: Policija je bila ključna na početku agresije
Božinović: Policija je bila ključna na početku agresije

Tada ga je policija zaustavila i utvrdila da je ponavljač najtežih prekršaja u prometu te da je pod utjecajem 1,74 promila.

Uhitili su ga, a kada su ga policajci odvodili u posebne prostorije dok se ne otrijezni, vrijeđao ih je i omalovažavao. Predložili su da ga se kazni najvećom novčanom kaznom i da mu se zabrani vožnja na četiri mjeseca.

FEMICID POTRESAO BIH Otac mostarskog ubojice: 'Nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi. Žao mi je drage djevojke'
Otac mostarskog ubojice: 'Nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi. Žao mi je drage djevojke'

Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 5300 eura te zabranom vožnja na četiri mjeseca, kako je policija i predložila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025