Pijan ispao iz auta u vožnji u Zagorju, sjedio je na prozoru

Mladić (26) završio je u zabočkoj bolnici nakon što je u bizarnoj nesreći pao iz automobila u Velikom Trgovišću. Do nesreće je došlo oko 20 sati, kad je 22-godišnji mladić vozio auto i prevozio 26-godišnjeg hrvatskog državljanina koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom i u vozilu se prevozio sjedeći na otvorenom prozoru prednjih suvozačevih vrata.

Tijekom vožnje 26-godišnjak je pao iz osobnog vozila na kolnik. Hitna medicinska pomoć ozlijeđenog je prevezla u Opću bolnicu Zabok gdje mu je pružena liječnička pomoć i utvrđeno je kako je zadobio lakše ozljede.

Nadzorom je utvrđeno kako je putnik, 26-godišnjak bio pod utjecajem alkohola od 1,58 promila, a u prometnoj nesreći zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz članka 164. stavak 1., a u svezi članka 293. stavak 2., te iz članka 47. stavak 1., slijedi pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga 22-godišnjem vozaču, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 164. stavak 1., a u svezi članka 293. stavak 2. te iz članka 163. stavak 1., Zakona o sigurnosti prometa na cestama, također slijedi pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga 26-godišnjem suvozaču.

