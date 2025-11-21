Pijan istrčao na cestu i udario ga pijani vozač kraj Daruvara

Pješak (29) je lakše ozlijeđen u petak iza ponoći nakon što je na njega naletio teretni auto, javila je bjelovarsko-bilogorska policija. Prometna nesreća se dogodila oko 1.15 sati u Velikim Zdencima kraj Daruvara.





Vozač (19) vozio je teretni automobil te se prestrojavao, a prilikom usporavanja ispred njega je istrčao pješak te je došlo do udara. Alkotestiranjem kod vozača policija je utvrdila koncentraciju alkohola u organizmu od 1,07 promila, a kod pješaka koncentracija alkohola u organizmu od 2,23 promila.





Pješak je prevezen u bjelovarsku bolnicu gdje su mu utvrđene lake tjelesne ozljede. Pješak nije imao nikakvu reflektirajuću odjeću.

Policija savjetuje pješake da na sebi nose reflektirajuće prsluke ili trake, da izbjegavaju tamnu odjeću. Savjetuju i da se kreću uz lijevi rub kolnika te da paze prilikom prelaska ceste. Također savjetuju da koriste rasvijetljene dijelove ceste.



