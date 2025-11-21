Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Pijan istrčao na cestu i udario ga pijani vozač kraj Daruvara

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan istrčao na cestu i udario ga pijani vozač kraj Daruvara
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Policija savjetuje pješake da na sebi nose reflektirajuće prsluke ili trake te da izbjegavaju tamnu odjeću

Pješak (29) je lakše ozlijeđen u petak iza ponoći nakon što je na njega naletio teretni auto, javila je bjelovarsko-bilogorska policija. Prometna nesreća se dogodila oko 1.15 sati u Velikim Zdencima kraj Daruvara.

TEŠKO GA OZLIJEDIO Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu
Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu



Vozač (19) vozio je teretni automobil te se prestrojavao, a prilikom usporavanja ispred njega je istrčao pješak te je došlo do udara. Alkotestiranjem kod vozača policija je utvrdila koncentraciju alkohola u organizmu od 1,07 promila, a kod pješaka koncentracija alkohola u organizmu od 2,23 promila.

U ZAGREBAČKOJ ULICI Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil
Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil



Pješak je prevezen u bjelovarsku bolnicu gdje su mu utvrđene lake tjelesne ozljede. Pješak nije imao nikakvu reflektirajuću odjeću.

Policija savjetuje pješake da na sebi nose reflektirajuće prsluke ili trake, da izbjegavaju tamnu odjeću. Savjetuju i da se kreću uz lijevi rub kolnika te da paze prilikom prelaska ceste. Također savjetuju da koriste rasvijetljene dijelove ceste. 

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025