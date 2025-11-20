Policija je zbog nesreće od zatvorila promet od kućnog broja 50 u Zagrebačkoj ulici
Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil
Policija je objavila kako je danas oko 17.45 sati u Svetom Ivanu Zelini automobil naletio na pješakinju u Zagrebačkoj ulici.
Pješakinja je preminula. Policija je zbog nesreće od zatvorila promet od kućnog broja 50 u Zagrebačkoj ulici.
Očevid je u tijeku.
