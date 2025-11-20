Obavijesti

U ZAGREBAČKOJ ULICI

Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil

Piše Ivan Štengl,
Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policija je zbog nesreće od zatvorila promet od kućnog broja 50 u Zagrebačkoj ulici

Policija je objavila kako je danas oko 17.45 sati u Svetom Ivanu Zelini automobil naletio na pješakinju u Zagrebačkoj ulici.

Pješakinja je preminula. Policija je zbog nesreće od zatvorila promet od kućnog broja 50 u Zagrebačkoj ulici.

OČEVID U TIJEKU Muškarac poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Cernika
Muškarac poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Cernika

Očevid je u tijeku.

