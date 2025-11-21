Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO GA OZLIJEDIO

Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu
Foto: Istarska policija

Protiv vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava

Teško je ozlijeđen pješak (75) u četvrtak popodne u Karlovcu, javila je karlovačka policija. Nesreća se dogodila u 15 sati na parkiralištu na Trgu hrvatskih branitelja.

U ZAGREBAČKOJ ULICI Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil
Pješakinja poginula u Sv. Ivanu Zelini, udario ju je automobil

Na pješaka je teretnim automobilom sisačkih registarskih oznaka naletio vozač (28) koji se nije obilježenom pješačkom prijelazu približavao sigurnosnom brzinom uslijed čega ga je udario.

ULICA GRADA VUKOVARA Tramvaj u Zagrebu naletio na pješakinju! Prevezli je u bolnicu
Tramvaj u Zagrebu naletio na pješakinju! Prevezli je u bolnicu



U prometnoj nesreći pješak je teško ozlijeđen, a protiv vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025