Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu

Teško je ozlijeđen pješak (75) u četvrtak popodne u Karlovcu, javila je karlovačka policija. Nesreća se dogodila u 15 sati na parkiralištu na Trgu hrvatskih branitelja.

Na pješaka je teretnim automobilom sisačkih registarskih oznaka naletio vozač (28) koji se nije obilježenom pješačkom prijelazu približavao sigurnosnom brzinom uslijed čega ga je udario.





U prometnoj nesreći pješak je teško ozlijeđen, a protiv vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.