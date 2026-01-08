Obavijesti

ZAVRŠIO U SNIJEGU

Pijan se zabio u metalnu ogradu kod Zaprešića: Imao je gotovo 2 promila, saznao je i kaznu

Piše Ivan Štengl,
Foto: Policija

Vozač je uhićen i smješten u policijske prostorije do triježnjenja nakon čega su ga odveli na prekršajni sud

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Brdovcu kod Zaprešića u kojoj je 32-godišnjak sletio s ceste i udario u metalnu ogradu.

- Dolaskom do kućnog broja 21 navedene ulice nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, uslijed čega je došlo do nekontroliranog kretanja, odnosno zanošenja vozila preko nogostupa, nakon čega je prednjim dijelom naletio na metalnu dvorišnu ogradu s betonskim postoljem - navodi policija.

KOD NASELJA VRANIĆI Tragedija u Istri: Jedan poginuli u sudaru dvaju automobila
Tragedija u Istri: Jedan poginuli u sudaru dvaju automobila

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

- Obavljenom kontrolom vozača utvrđeno je da je 32-godišnjak upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1.87 g/kg  u organizmu - dodaju.

Vozač je uhićen i smješten u policijske prostorije do triježnjenja nakon čega su ga odveli na prekršajni sud.

- Policija je predložila da se proglasi krivim te da se kazni novčanom kaznom od 1320 eura uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca - navode iz policije. Sud je prihvatio taj prijedlog.

