KOD NASELJA VRANIĆI
Tragedija u Istri: Jedan poginuli u sudaru dvaju automobila
Istarska policija objavila je da su u 13.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći kod naselja Vranići na području Višnjana.
- Prema zasad dostupnim informacijama, sudarila su se dva vozila pulskih registracijskih oznaka te je jedna osoba preminula - navodi policija.
Sudionicima nesreće iz drugog automobila pružena je liječnička pomoć.
- Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja izlazi i nadležni državni odvjetnik. Za promet je zatvorena ŽC 5042 i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne - zaključila je policija.
