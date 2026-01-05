Obavijesti

KOD NASELJA VRANIĆI

Tragedija u Istri: Jedan poginuli u sudaru dvaju automobila

Piše Ivan Štengl,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Zbog nesreće je zatvorena županijska cesta 5042 te se vozi obilazno preko Vižinade i Baderne

Istarska policija objavila je da su u 13.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći kod naselja Vranići na području Višnjana.

-  Prema zasad dostupnim informacijama, sudarila su se dva vozila pulskih registracijskih oznaka te je jedna osoba preminula - navodi policija.

Sudionicima nesreće iz drugog automobila pružena je liječnička pomoć.

- Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja izlazi i nadležni državni odvjetnik. Za promet je zatvorena ŽC 5042 i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne - zaključila je policija.

