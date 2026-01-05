Tragedija u Istri: Jedan poginuli u sudaru dvaju automobila

Istarska policija objavila je da su u 13.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći kod naselja Vranići na području Višnjana.

- Prema zasad dostupnim informacijama, sudarila su se dva vozila pulskih registracijskih oznaka te je jedna osoba preminula - navodi policija.

Sudionicima nesreće iz drugog automobila pružena je liječnička pomoć.

- Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja izlazi i nadležni državni odvjetnik. Za promet je zatvorena ŽC 5042 i vozi se obilazno preko Vižinade i Baderne - zaključila je policija.