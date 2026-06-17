Pijan u Gornjem Karinu veličao SAO Krajinu i pjevao Baju Malog Knindžu. Dobio 15 dana zatvora

Državljanin Bosne i Hercegovine (28) završio je u zatvoru na 15 dana nakon što je u Gornjem Karinu pijan pjevao pjesme Baje Malog Knindže koje veličaju tzv. Republiku Srpsku Krajinu i njezine oružane snage. Kako proizlazi iz presude Općinskog suda u Zadru, 28-godišnjak je 14. svibnja oko 18.55 sati u blizini jednog kafića u Gornjem Karinu, pod utjecajem alkohola od 1,06 promila, narušavao javni red i mir pjevajući pjesmu "Knindže Krajišnici".

Nakon dojave građana na teren su izašli policajci koji su ga upozorili da prestane s izvođenjem pjesama, no on se na upozorenje oglušio. Uhićen je i priveden u Policijsku postaju Benkovac-Obrovac, gdje je nastavio pjevati iste pjesme. Prema navodima iz presude, u policijskoj postaji pred više policijskih službenika govorio je da je došao u Karin vidjeti "karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu", a potom je pjevao i stihove iz pjesme "Pjeva Srpska Krajina". Na sudu je priznao prekršaj.

- To je sve što imam za reći u vezi prekršaja - rekao je 28-godišnjak te dodao da mu sud može izreći kaznu od 14 dana zatvora.

Sud je zaključio da je riječ o neprimjerenom ponašanju kojim su ostvarena obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira. U obrazloženju presude navodi se kako pjevanje pjesama koje veličaju tzv. Republiku Srpsku Krajinu, njezine pripadnike i četnički pokret izaziva nemir, vrijeđa dostojanstvo građana koji su bili izloženi ratnim stradanjima te provocira i uznemirava hrvatsku javnost.

Za taj prekršaj zakon inače predviđa novčanu kaznu od 700 do 4.000 eura ili kaznu zatvora do 30 dana. Kao olakotnu okolnost sud je uzeo priznanje prekršaja, dok je otegotnim ocijenio činjenicu da je muškarac nastavio pjevati i nakon što je priveden u policijsku postaju.

- Zbog postojanja ovih okolnosti okrivljeniku smo izrekli kaznu zatvora, kao težu vrstu kazne, smatrajući kako će se tako postići svrha kažnjavanja - zaključio je sud.

Baja Mali Knindža, pravog imena Mirko Pajčin, srpski je pjevač poznat po pjesmama koje veličaju tzv. Republiku Srpsku Krajinu. Hrvatska policija i sudovi i ranije su postupali u slučajevima javnog izvođenja njegovih pjesama.

Jedan od takvih slučajeva zabilježen je u svibnju prošle godine u Funtani u Istri, kada je 23-godišnji državljanin BiH kažnjen i protjeran iz Hrvatske nakon što je s balkona hotela uz zastavu Republike Srpske puštao pjesme iz repertoara Baje Malog Knindže. Tada mu je, uz novčanu kaznu, izrečena i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.