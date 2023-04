Pijan u očevom BMW-u zabio se u naplatnu kućicu i ubio radnika HAC-a: 'Što sam pio? Ne znam...'

S 1,57 promila alkohola u krvi pritisnuo je papučicu gasa očevog BMW-a do 193 km/h, zabio se u kućicu na naplatnoj postaji Mraclin na autocesti A11 Sisak-Zagreb i ubio djelatnika HAC-a, Dejana B. koji se nalazio na radnom mjestu unutar objekta. Zbog toga će Luka P. (22) provesti šest godina u zatvoru.

Visoki kazneni sud RH potvrdio je djelomično prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Velikoj Gorici. Naime, povisio je visinu kazne, ali je preinačio duljinu sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima sa tri na pet godina koja počinje teći nakon što odsluži zatvorsku kaznu. Za sudske troškove dao je 1746 eura, a svoju kaznu od šest godina već odslužuje. Zbog šest godina kazne zatvora žalili su se tužiteljstvo i obrana, a tužitelj i na visinu izrečene kazne, piše Jutarnji.

Kao olakotne okolnosti, mladiću je sud u obzir uzeo korektno držanje pred sudom i priznanje djela, kao i činjenice da je mlađe životne dobi te da je i sam pretrpio teške ozljede u nesreći. Otegotno mu je to što je vozio brzinom pet puta većom od dopuštene i to pod utjecajem alkohola ali i podatak da je do sada tri puta činio prekršaje u prometu padajući alkotest pa je kazne plaćao na licu mjesta.

Naime, kako stoji u optužnici, mladić je 23. siječnja 2021. godine u 5,25 sati, na dijelu autoceste A11 gdje je dopuštena brzina 40 km/h i s 1,57 promila alkohola u krvi, u očevom BMW-u sisačkih registarskih oznaka ignorirao ograničenje brzine i vozeći se brzinom od 193 km/h zaobišao signalne stošce koji su usmjeravali promet i uletio u zatvoreni prometni trak gdje je u nekontroliranom kretanju automobilom prešao preko nogostupa, a zatim na travnatu površinu. Zatim je lijevim prednjim kotačem udario na betonsko postolje metalnih držača zastava.

Automobil se podigao te je njime doslovno uletio u nadzornu prostoriju HAC-a. Zaposlenik Dejan B. koji se nalazio tamo od teških je ozljeda na mjestu preminuo. Mladić se tu nije zaustavio, već je automobilom probio još dva zida, da bi se na kraju i zapalio. Mladić je također zadobio teške ozljede.

Mladić je, bez okolišanja, priznao krivnju, a obitelji izrazio sućut.

- Same nesreće se ne sjećam. Ne znam ni gdje sam išao, a ni kuda. Moje sjećanje počinje teći od buđenja na bolničkom krevetu nakon čega su me odveli na operaciju stopala i koljena. Od te noći nesreće, ničega se doista ne sjećam. Auto je bio očev i inače sam ga vozio, a ne samo tu noć. Što sam pio? Ne znam. A moje zdravstveno stanje je loše. Još ću morati na nekoliko operacija stopala i koljena jer kosti nisu srasle kako treba - rekao je Luka P.

Obitelj preminulog, kaže, nije kontaktirao jer za to nije imao snage. Sutkinja ga je ispitivala o planovima te kobne večeri, a on joj je rekao da se ne sjeća te kako nije sklon konzumaciji alkohola, no da ga je policija ranije zatekla u vožnji u pijanom stanju.

