NEDJELJNO JUTRO KRAJ POŽEGE

Pijana isukala mač u kafiću, izmjerili su joj 1,28 promila

Piše Iva Tomas,
Pijana isukala mač u kafiću, izmjerili su joj 1,28 promila
Naime, 37-godišnjakinja je bila pod utjecajem 1,28 promila, a protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

Jedna je žena (37) u više navrata vadila mač u ugostiteljskom objektu u mjestu Poljana kraj Požege u nedjelju oko 10 sati, piše požeško-slavonska policija.

Naime, 37-godišnjakinja je bila pod utjecajem 1,28 promila, a protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 

