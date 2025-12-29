Naime, 37-godišnjakinja je bila pod utjecajem 1,28 promila, a protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana
NEDJELJNO JUTRO KRAJ POŽEGE
Pijana isukala mač u kafiću, izmjerili su joj 1,28 promila
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je žena (37) u više navrata vadila mač u ugostiteljskom objektu u mjestu Poljana kraj Požege u nedjelju oko 10 sati, piše požeško-slavonska policija.
Naime, 37-godišnjakinja je bila pod utjecajem 1,28 promila, a protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
