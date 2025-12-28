Obavijesti

TRAGEDIJA U ZRAKU

Smrtonosni sudar helikoptera u New Jerseyju: Jedan čovjek poginuo, drugi teško ozlijeđen

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća se dogodila u blizini grada Hammontona, gdje su hitne službe zaprimile dojavu o zrakoplovnoj nesreći oko 11.25 sati po lokalnom vremenu

Jedan čovjek je poginuo, a drugi se nalazi u kritičnom stanju nakon sudara dvaju helikoptera koji se dogodio u nedjelju na jugu američke savezne države New Jersey, potvrdile su nadležne službe, prenosi CNN.

Prema informacijama Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), riječ je o sudaru u zraku. Nesreća se dogodila u blizini grada Hammontona, gdje su hitne službe zaprimile dojavu o zrakoplovnoj nesreći oko 11.25 sati po lokalnom vremenu.

Na teren su odmah upućene policijske i vatrogasne ekipe, koje su zatekle jedan helikopter u plamenu. Požar je ubrzo ugašen, no posljedice nesreće bile su kobne. Jedna osoba smrtno je stradala na mjestu događaja, dok je druga s teškim, po život opasnim ozljedama prevezena u obližnju bolnicu.

Snimke s mjesta nesreće prikazuju helikopter koji se nekontrolirano okreće prije nego što se srušio na tlo. Točan uzrok sudara zasad nije poznat.

Američka Nacionalna agencija za sigurnost prometa (NTSB), zajedno s FAA-om, preuzela je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

