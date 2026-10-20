Pijana vozačica kraj Požege se zabila u zid i izletjela u kanal

Vozačica (48) je jučer oko 19 sati u Kolodvorskoj ulici u Jakšiću kod Požege izgubila nadzor nad automobilom. Zbog neprilagođene brzine pokušala je izbjeći sudar s vozilom iz suprotnog smjera, no pritom je sletjela s ceste, udarila u zid kuće i završila u odvodnom kanalu.

Utvrđeno je da je vozila pod utjecajem alkohola od 0,60 promila, bez sigurnosnog pojasa, a vozačka dozvola bila joj je istekla. Zbog počinjenih prekršaja izdan joj je prekršajni nalog. Policija nije objavila je li u nesreći netko ozlijeđen.

Još dvije nesreće s materijalnom štetom

Tijekom protekla 24 sata na području Požeško-slavonske županije zabilježene su još dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, jedna na Trgu Svetog Trojstva u Požegi, a druga u Lakušiji.