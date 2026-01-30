Pijana žena (60) vrijeđala je policajku blizu Rijeke: Zbog toga joj prijeti i kazna zatvora

Riječka policija u noći s četvrtka na petak oko 00:45 sati zaustavila je pijanu vozačicu (60) na području Zameta.

- Prilikom alkotestiranja joj je utvrđena koncentracija alkohola od 1,24 promila, a za vrijeme privođenja u policijsku postaju vrijeđala je i omalovažavala policijske službenike te ih ometala u provedbi službene dužnosti - navodi policija.

Hrvatska državljanka dobila je kaznu od 660 eura te zabranu upravljanja vozilima na dva mjeseca.

- K tome je prekršajno sankcionirana i temeljem čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa je nadležnom sudu optužnim prijedlogom za počiniteljicu predložena novčana kazna od 700 eura ili kazna zatvora do 30 dana. Osim toga je sankcionirana i prema odredbama Zakona o osobnoj iskaznici te Zakona o prebivalištu - zaključili su.