DOBILA NOVČANU KAZNA

Pijana žena (60) vrijeđala je policajku blizu Rijeke: Zbog toga joj prijeti i kazna zatvora

Piše Ivan Štengl,
Ilustracija | Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Hrvatska državljanka dobila je kaznu od 660 eura te zabranu upravljanja vozilima na dva mjeseca

Admiral

Riječka policija u noći s četvrtka na petak oko 00:45 sati zaustavila je pijanu vozačicu (60) na području Zameta.

- Prilikom alkotestiranja joj je utvrđena koncentracija alkohola od 1,24 promila, a za vrijeme privođenja u policijsku postaju vrijeđala je i omalovažavala policijske službenike te ih ometala u provedbi službene dužnosti - navodi policija.

LAKŠE JE OZLIJEĐEN Pijana pacijentica ošamarila je liječnika u bolnici Sveti Duh. Policija: 'Može ići u zatvor'
Pijana pacijentica ošamarila je liječnika u bolnici Sveti Duh. Policija: 'Može ići u zatvor'

- K tome je prekršajno sankcionirana i temeljem čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa je nadležnom sudu optužnim prijedlogom za počiniteljicu predložena novčana kazna od 700 eura ili kazna zatvora do 30 dana.  Osim toga je sankcionirana i prema odredbama Zakona o osobnoj iskaznici te Zakona o prebivalištu - zaključili su.

