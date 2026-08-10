Pijani biciklist teško ozlijeđen u sudaru s autom kod Bjelovara

U prometnoj nesreći u nedjelju, 9. kolovoza, oko 20 sati, u Staroj Plošćici kod Bjelovara teško je ozlijeđen 56-godišnji biciklist, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska.

Biciklist se kretao u smjeru Nove Plošćice te je u jednom trenutku s desne strane kolnika započeo skretanje ulijevo, a da prije toga nije provjerio da tu radnju može sigurno obaviti.

U tom trenutku 23-godišnji vozač osobnog automobila, koji se kretao u istom smjeru, već je započeo pretjecanje biciklista. Vozač automobila je pokušao izbjeći sudar, no bicikl je udario u prednju desnu bočnu stranu automobila, nakon čega je biciklist pao na kolnik, dok je vozač automobila pokušavajući izbjeći izravan udar sletio u putni jarak.

Biciklista vozilo hitne medicinske pomoći prevezlo u Opću bolnicu "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, gdje su utvrdili da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu.

Alkotestiranjem su kod biciklista utvrdili koncentraciju alkohola u organizmu od 0,92 g/kg.