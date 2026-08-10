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NAGLO JE SKRENUO

Pijani biciklist teško ozlijeđen u sudaru s autom kod Bjelovara

Piše 24sata,
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Pijani biciklist teško ozlijeđen u sudaru s autom kod Bjelovara
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Biciklist (56) je s desne strane kolnika bez provjere započeo skretanje ulijevo u trenutku kad je 23-godišnji vozač već započeo pretjecanje biciklista. Završio je u bolnici s teškom ozljedom

U prometnoj nesreći u nedjelju, 9. kolovoza, oko 20 sati, u Staroj Plošćici kod Bjelovara teško je ozlijeđen 56-godišnji biciklist, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska.

Biciklist se kretao u smjeru Nove Plošćice te je u jednom trenutku s desne strane kolnika započeo skretanje ulijevo, a da prije toga nije provjerio da tu radnju može sigurno obaviti.

U tom trenutku 23-godišnji vozač osobnog automobila, koji se kretao u istom smjeru, već je započeo pretjecanje biciklista. Vozač automobila je pokušao izbjeći sudar, no bicikl je udario u prednju desnu bočnu stranu automobila, nakon čega je biciklist pao na kolnik, dok je vozač automobila pokušavajući izbjeći izravan udar sletio u putni jarak.

Biciklista vozilo hitne medicinske pomoći prevezlo u Opću bolnicu "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, gdje su utvrdili da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu.

Alkotestiranjem su kod biciklista utvrdili koncentraciju alkohola u organizmu od 0,92 g/kg.

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