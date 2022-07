Pijani kapetan zabio turistički brod u rivu: Prijeti mu zatvorska kazna do 5 godina?

Turistički brod Morska vila, dug 21 metar, u noći sa subote na nedjelju zabio se u splitsku Zapadnu obalu i potonuo. Svih 50 putnika je neozlijeđeno, a kapetan broda bio je pijan, pa je odveden na triježnjenje.

- Događaj se dogodio u 2.30 sati. U pristanište benzinske postaje udario je turistički brod na kojem se nalazilo oko 50 putnika. Svi su sišli s broda na obalu i nitko nije ozlijeđen. Na mjesto događaja su izišli vatrogasci, djelatnici Lučke kapetanije i policijski službenici. U tijeku je očevid od strane Lučke kapetanije - kažu iz splitske policije.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, kapetan je 44-godišnji A. R. iz Okruga Gornjeg, a u krvi je imao preko jednog promila. Ako policija utvrdi kriminalističkim istraživanjem da je počinio kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, prijetit će mu zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. Ostala tri člana posade nisu bila alkoholizirana.

Slobodna neslužbeno doznaje i da postoji priča svjedoka po kojima je do havarije došlo zbog toga što je na 21 metara dugom brodu pri uplovljavanju u splitsku luku došlo do kvara tzv. 'kopče', odnosno sustava zupčanika koji služe za prijenos snage i kojim se regulira režim rada brodskog motora. Navodno su kapetan i posada dva puta uspjeli izbjeći udar u rivu i ostalim brodovima koji su bili privezani za Zapadnu obalu, no treći put nisu uspjeli. No o točnom uzroku još nisu izvijestili ni policija ni Lučka kapetanija.

- Kapetana ćemo ispitati kad se otrijezni i onda ćemo nastaviti s kriminalističkim istraživanjem - rekli su nam iz policije.

Kako je brod udario u benzinsku postaju, na mjestu nesreće je i ekobrod tvrtke Cian koji bi trebao sanirati ekološku katastrofu ako dođe do izljeva goriva u more. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kažu kako je za sad sve pod kontrolom, a izvlačenje broda će se organizirati u najkraćem mogućem roku.

- Iz nadležnosti LK Split u koordinaciji s Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) na poziciju nesreće angažirani su pripadnici JVP Split, čija pomorska jedinica je postavila upijajuće brane oko oštećenog broda, kako bi prevenirali onečišćenje mora i morskog okoliša, u slučaju da se dogodi istjecanje pogonskoga goriva iz brodskog spremnika. Na poziciji su angažirani ronioci radi provjere brodskog trupa ispod razine mora, dok je u dogovoru s vlasnikom broda dodatno angažirana tvrtka za pružanje komercijalnih usluga sprječavanja i uklanjanja onečišćenja mora i morskog okoliša. Još se utvrđuje točan broj putnika, pregledavaju nadzorne kamere i brodska dokumentacija - kažu iz Ministarstva.

PU priopćila je da su proveli kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom, koji je rano jutros uhićen nakon što je brod kojim je upravljao udario u pristanište na Branimirovoj obali.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem spomenuti se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela Ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st.1. i Onečišćenje okoliša iz čl. 193. st.3. Kaznenog zakona. Kaznena prijava se podnosi redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu. Slijedi očevid broda nakon vađenja iz mora te se kriminalističko istraživanje nastavlja - priopćili su.

