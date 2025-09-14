Obavijesti

KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio

Oko 3 sata ujutro odlučili smo ići nešto pojesti nakon izlaska te smo samo odjednom čuli glasno škripanje guma i kočnica i onda prasak. Odjurili smo prema tom zvuku i vidjeli da se netko autom zabio u stup, rekao je čitatelj.

Dodao je da su prišli mladiću koji je, kažu, bio pomalo u šoku.

- Vidjeli smo da nema vidljive ozljede i samo je ponavljao da je dobro. Netko je pozvao Hitnu i policiju, a mi smo otišli - rekao je čitatelj.

Sve je potvrdila i zagrebačka policija.

- Radi se o mladiću starom 21 godinu koji je imao 1,83 promila alkohola u krvi. Vozio se Jadranskim mostom u smjeru sjevera te na križanju sa Selskom ulicom, na znak zelenog svjetla, nije prilagodio brzinu i zabio se u rasvjetni stup. Ima lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC Zagreb - potvrdila je policija. 

