Pijani muškarac razbio staklo na autobusu ZET-a: Imao je više od dva promila, priveden je...
Zagrebačka policija izvijestila je kako je jučer navečer u Susedgradu došlo do incidenta.
- U Ulici Antuna Šoljana, 38-godišnjak koji se nalazio u autobusu javnog gradskog prijevoza pod utjecajem od 2,42 g/kg alkohola u organizmu tjelesnom snagom oštetio je staklo na vratima - rekli su iz policije.
Dodaju kako je ujedno dolaskom policajaca na mjesto događaja remetio javni red i mir te je uhićen i priveden u službene prostorije.
- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključili su iz policije