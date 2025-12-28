Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA OBJAVILA

Pijani muškarac razbio staklo na autobusu ZET-a: Imao je više od dva promila, priveden je...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani muškarac razbio staklo na autobusu ZET-a: Imao je više od dva promila, priveden je...
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kako kažu iz zagrebačke policije, kriminalističko istraživanje u ovom slučaju je u tijeku..

Zagrebačka policija izvijestila je kako je jučer navečer u Susedgradu došlo do incidenta. 

- U Ulici Antuna Šoljana, 38-godišnjak koji se nalazio u autobusu javnog gradskog prijevoza pod utjecajem od 2,42 g/kg alkohola u organizmu tjelesnom snagom oštetio je staklo na vratima - rekli su iz policije. 

VIDEO Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Dodaju kako je ujedno dolaskom policajaca na mjesto događaja remetio javni red i mir te je uhićen i priveden u službene prostorije.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključili su iz policije

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025