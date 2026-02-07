Obavijesti

DUBROVNIK

Pijani redovnik u Dubrovniku prijetio svećenicima smrću

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani redovnik u Dubrovniku prijetio svećenicima smrću
Dubrovnik: U sklopu franjevačkog samostana nalazi se ljekarna Male Braće | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tako je 1. studenoga jednome od njih rekao kako “zamišlja da će uzeti mačetu'' i grubo nauditi više njih. Nakon toga je, tijekom verbalnog sukoba 29. siječnja i drugom svećeniku uputio ozbiljne prijetnje u kojima je izrazio namjeru da će mu ''polomiti kosti'', nakon čega je prijavljen policiji

Admiral

Županijski sud u Dubrovniku odredio je do 30 dana istražnog zatvora 45-godišnjem redovniku franjevcu iz Pule zbog sumnje da je u alkoholiziranom stanju više puta ozbiljno prijetio smrću drugim svećenicima u samostanu Male braće u Dubrovniku.

Dubrovački dnevnik doznaje da je redovnik dobio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i zato što je i prije imao problema s alkoholom. Sumnjiči se da je pijan u razdoblju od 1. studenog prošle do 29. siječnja ove godine u samostanu Male braće, prijetio drugim svećenicima. Tako je 1. studenoga jednome od njih rekao kako “zamišlja da će uzeti mačetu'' i grubo nauditi više njih. Nakon toga je, tijekom verbalnog sukoba 29. siječnja i drugom svećeniku uputio ozbiljne prijetnje u kojima je izrazio namjeru da će mu ''polomiti kosti'', nakon čega je prijavljen policiji. 

Kada ga je policija privela imao je 1.66 promila. Osim toga, redovnik ima i oružje, a pušku marke 'Slavija' i streljivo za zračno oružje je predao policiji. 

Nije prvi put

U samostanu Male braće nalazi se od sredine kolovoza prošle godine te je neko vrijeme s jednim od svećenika kojima je prijetio bio zajedno u službi u Zadru i u Rijeci. Rekao je kako s njim nikad nije bio u sukobu. 

