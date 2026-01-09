Pijani vozač (52) s dva promila sletio je traktorom u kanal... Policija: Nije imao niti vozačku

Muškarac (52), poznat policiji kao ponavljač prometnih prekršaja, sletio je u srijedu oko 16 sati u mjestu Rijeka Koprivnička traktorom u odvodni kanal zbog nepropisnog kretanja.

Policija je utvrdila kako je upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, i to bez položenog prava za upravljanje vozilima F kategorije, a k tome je bio teško pijan te je napuhao čak dva promila alkohola.

Zbog opasnosti koju je predstavljao za sebe i druge, policajci su ga uhitili i smjestili u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Traktor mu je privremeno oduzet, a o svemu je obaviješten nadležni prekršajni sud.

Protiv 52-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog, a prijeti mu novčana kazna od 3420 eura te zabrana upravljanja vozilima F kategorije na šest mjeseci. Sud će naknadno odlučiti hoće li mu traktor biti trajno oduzet.