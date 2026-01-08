Obavijesti

News

Komentari 0
CESTA ZATVORENA

Teška nesreća u Buićima: Auto izletio s ceste, jedna preminuo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća u Buićima: Auto izletio s ceste, jedna preminuo
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Auto izletio s ceste u naselju Buići na Stanciji Kaligari, jedna osoba poginula – DC 302 zatvorena, promet preusmjeren, državni odvjetnik izlazi na očevid

Admiral

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer u Istri. Kako doznaje Glas Istre iz Policijske uprave istarske, oko 21.45 sati u naselju Buići, na Stanciji Kaligari, došlo je do izlijetanja osobnog vozila s kolnika, a posljedice su bile kobne.

ALKOHOL I LEDENA CESTA VIDEO Drama na Jarunu: Pijan izletio na tramvajsku prugu pa se kombijem zabio u stup
VIDEO Drama na Jarunu: Pijan izletio na tramvajsku prugu pa se kombijem zabio u stup

U nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a izlazi i nadležni državni odvjetnik, koji će zajedno s policijom utvrditi sve okolnosti tragedije.

Zbog obavljanja očevida i osiguranja mjesta nesreće, državna cesta DC 302 zatvorena je za sav promet, a vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcima preko Vrsara, Svetog Lovreča i Baderne.

SNJEŽNI KAOS Autobus i kamion sudarili se kod Oriovca, policija na terenu
Autobus i kamion sudarili se kod Oriovca, policija na terenu

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'
KONTROVERZNI DABRO

VIDEO Dao djetetu da puca iz puške, sad na rođendanu pjeva: 'Tjeraju me do tamnice puste...'

Bivši ministar poljoprivrede i član Domovinskog pokreta Josip Dabro uz tamburaše je proslavio rođendan. Svirače je nakitio sa 100 eura, a pjevao i kako mu "sijeku kose guste"... Uskoro mu počinje i suđenje
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026