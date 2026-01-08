Auto izletio s ceste u naselju Buići na Stanciji Kaligari, jedna osoba poginula – DC 302 zatvorena, promet preusmjeren, državni odvjetnik izlazi na očevid
CESTA ZATVORENA
Teška nesreća u Buićima: Auto izletio s ceste, jedna preminuo
Čitanje članka: < 1 min
Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer u Istri. Kako doznaje Glas Istre iz Policijske uprave istarske, oko 21.45 sati u naselju Buići, na Stanciji Kaligari, došlo je do izlijetanja osobnog vozila s kolnika, a posljedice su bile kobne.
U nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a izlazi i nadležni državni odvjetnik, koji će zajedno s policijom utvrditi sve okolnosti tragedije.
Zbog obavljanja očevida i osiguranja mjesta nesreće, državna cesta DC 302 zatvorena je za sav promet, a vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcima preko Vrsara, Svetog Lovreča i Baderne.
Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku