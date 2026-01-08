Teška nesreća u Buićima: Auto izletio s ceste, jedna preminuo

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer u Istri. Kako doznaje Glas Istre iz Policijske uprave istarske, oko 21.45 sati u naselju Buići, na Stanciji Kaligari, došlo je do izlijetanja osobnog vozila s kolnika, a posljedice su bile kobne.

U nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, a izlazi i nadležni državni odvjetnik, koji će zajedno s policijom utvrditi sve okolnosti tragedije.

Zbog obavljanja očevida i osiguranja mjesta nesreće, državna cesta DC 302 zatvorena je za sav promet, a vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcima preko Vrsara, Svetog Lovreča i Baderne.

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.