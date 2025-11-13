Obavijesti

'NAPUHAO' 1,74 PROMILA

Pijani vozač (64) busa udario u auto kod Varaždina i pobjegao! Evo koja kazna mu sada prijeti

Pijani vozač dao se u bijeg. Naknadno su ga pronašli policijski službenici. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih, već je nastala materijalna šteta

Pijani vozač (64) autobusa izazvao je prometnu nesreću u srijedu oko 21.30 sati na Varaždin Bregu, nakon čega je napustio mjesto nesreće. Varaždinska policija ubrzo ga je pronašla i privela. Vozaču sada prijete sankcije, uključujući i moguću zatvorsku kaznu.

Kako su izvijestili iz PU varaždinske, muškarac, koji je 'napuhao' 1,74 promila alkohola u krvi, u zavoju nije vozio sredinom obilježene prometne trake, već je dijelom autobusa prešao na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Lijevim bočnim dijelom autobusa udario je u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao muškarac (50).

Pijani vozač dao se u bijeg. Nije razmijenio osobne podatke ni podatke o vozilu s drugim sudionikom nesreće. Naknadno su ga pronašli policijski službenici. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta.

Muškarca su, zbog bojaznosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, priveli u policijsku postaju te ga smjestili u posebnu prostoriju kako bi se otrijeznio. 

Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće 64-godišnjaku prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 3 730 eura ili kazna zatvora do 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 18 mjeseci. Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, odrediti će mu se 9 negativnih prekršajnih bodova.

