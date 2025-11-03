Pijani vozač bježao splitskoj policiji: Napravio četiri ozbiljna prekršaja i odbio test na droge

Splitska policija je primijetila vozilo koje se kretalo prebrzo ulicom Put Orišca u nedjelju u 01.50 sati, Kada su mu u Maslinskoj ulici dali znak za zaustavljanje, vozač (49) se odbio zaustaviti, ubrzao i prelazio između dviju prometnih traka, onemogućujući policiji da ga sustigne. Na križanju Put Trstenika i Poljička cesta skrenuo je ulijevo na crveno svjetlo. Vozilo je konačno zaustavljeno kod križanja Poljičke ceste i Brune Bušića, nakon što su policajci blokirali njegov put.

Utvrđeno je da je 49-godišnjak vozio pod utjecajem alkohola. Izmjerena koncentracija bila je 0,90 g/kg, no odbio je testiranje na droge i lijekove, kao i uzimanje krvi i urina. Zbog četiri prometna prekršaja uhićen je i priveden na sud.

Sud je predložio zadržavanje i kaznu zatvora od 60 dana no pušten je na slobodu.

Iako je pušten na slobodu, odluka o odgovornosti bit će donesena naknadno.