IMAO ČAK 2,21 PROMILA ALKOHOLA

Pijan i bez vozačke vozio kroz Varaždin: Morat će u zatvor ili platiti više od 5 tisuća eura

Piše Marta Divjak,
Pijan i bez vozačke vozio kroz Varaždin: Morat će u zatvor ili platiti više od 5 tisuća eura
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Zbog višestrukih prometnih prekršaja, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do dolaska pred suca prekršajnog suda

Varaždinska policija zaustavila je 38-godišnjeg vozača u ulici Miroslava Krleže koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestom je utvrđeno da je u ponedjeljak oko 00.10 sati imao čak 2,21 promila alkohola u krvi. Provjerom je također otkriveno da je muškarac upravljao vozilom i unatoč zabrani vožnje, koja mu je ranije pravomoćno izrečena.

IMAO 2,45 PROMILA Mrtav pijan zabio se BMW-om u rasvjeti stup kod Velike Gorice
Mrtav pijan zabio se BMW-om u rasvjeti stup kod Velike Gorice

Zbog višestrukih prometnih prekršaja, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do dolaska pred suca prekršajnog suda. Policija mu je privremeno oduzela automobil.

KOD VIROVITICE Neregistriranim traktorom je 'krivudao' po cesti s 3,5 promila
Neregistriranim traktorom je 'krivudao' po cesti s 3,5 promila

Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 5.300 eura ili zatvor do 120 dana, kao i nova zabrana vožnje u trajanju od dvije godine. Nakon pravomoćnosti odluke, oduzet će mu se vozačka dozvola, a u evidenciju će mu biti upisano 12 negativnih prekršajnih bodova.

