Pijan i bez vozačke vozio kroz Varaždin: Morat će u zatvor ili platiti više od 5 tisuća eura

Varaždinska policija zaustavila je 38-godišnjeg vozača u ulici Miroslava Krleže koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestom je utvrđeno da je u ponedjeljak oko 00.10 sati imao čak 2,21 promila alkohola u krvi. Provjerom je također otkriveno da je muškarac upravljao vozilom i unatoč zabrani vožnje, koja mu je ranije pravomoćno izrečena.

Zbog višestrukih prometnih prekršaja, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do dolaska pred suca prekršajnog suda. Policija mu je privremeno oduzela automobil.

Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 5.300 eura ili zatvor do 120 dana, kao i nova zabrana vožnje u trajanju od dvije godine. Nakon pravomoćnosti odluke, oduzet će mu se vozačka dozvola, a u evidenciju će mu biti upisano 12 negativnih prekršajnih bodova.