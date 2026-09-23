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Ozlijedio pješaka

Pijani vozač koji je u Gajnicama dojurio u nogometni teren završio u istražnom zatvoru

Piše HINA,
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Pijani vozač koji je u Gajnicama dojurio u nogometni teren završio u istražnom zatvoru
Ilustracija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Vozaču koji je izazvao incident na nogometnom terenu u Gajnicama, ozlijedivši pješaka i sebe, određeno je zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor vozaču koji je prijavljen za obijesnu vožnju nakon što je pijan automobilom prošao kroz ogradu nogometnog terena u Gajnicama na kojem su djeca igrala utakmicu i ozlijedio sebe i 42-godišnjeg pješaka. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je da je osumnjičeni 31-godišnjak 16. rujna u 20,05 sati, u alkoholiziranom stanju, vozio automobil brzinom većom od 50 km/h od dozvoljene pri čemu je propustio brzinu prilagoditi osobinama ceste i vidljivosti.

Zbog toga je izgubio nadzor nad vozilom i posljedično naletio na metalnu zaštitnu ogradu i žičanu ogradu nogometnog igrališta, ali i na osobu koja je stajala unutar igrališta i koja je uslijed naleta zadobila tjelesne ozljede, priopćilo je tužiteljstvo.

Nakon ispitivanja osumnjičenika tužiteljstvo je protiv njega pokrenulo istragu i sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložilo pritvaranje zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac prihvatio i 31-godišnjaku odredio istražni zatvor.

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Obijesna vožnja je kazneno djelo u kojem vozač iznimno bezobzirnim i teškim kršenjem prometnih propisa, poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola ili brzinom većom za 50 km/h od dopuštene, izravno ugrozi ljudske živote ili imovinu, a propisana kazna je do tri godine zatvora.

Policija je ranije izvijestila da je 31-godišnjak u srijedu oko 20 sati upravljao "kia ceedom" zagrebačkih oznaka s 2,1 promilom alkohola u krvi.

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