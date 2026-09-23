Pijani vozač koji je u Gajnicama dojurio u nogometni teren završio u istražnom zatvoru

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor vozaču koji je prijavljen za obijesnu vožnju nakon što je pijan automobilom prošao kroz ogradu nogometnog terena u Gajnicama na kojem su djeca igrala utakmicu i ozlijedio sebe i 42-godišnjeg pješaka. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je da je osumnjičeni 31-godišnjak 16. rujna u 20,05 sati, u alkoholiziranom stanju, vozio automobil brzinom većom od 50 km/h od dozvoljene pri čemu je propustio brzinu prilagoditi osobinama ceste i vidljivosti.

Zbog toga je izgubio nadzor nad vozilom i posljedično naletio na metalnu zaštitnu ogradu i žičanu ogradu nogometnog igrališta, ali i na osobu koja je stajala unutar igrališta i koja je uslijed naleta zadobila tjelesne ozljede, priopćilo je tužiteljstvo.

Nakon ispitivanja osumnjičenika tužiteljstvo je protiv njega pokrenulo istragu i sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložilo pritvaranje zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac prihvatio i 31-godišnjaku odredio istražni zatvor.

Obijesna vožnja je kazneno djelo u kojem vozač iznimno bezobzirnim i teškim kršenjem prometnih propisa, poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola ili brzinom većom za 50 km/h od dopuštene, izravno ugrozi ljudske živote ili imovinu, a propisana kazna je do tri godine zatvora.

Policija je ranije izvijestila da je 31-godišnjak u srijedu oko 20 sati upravljao "kia ceedom" zagrebačkih oznaka s 2,1 promilom alkohola u krvi.