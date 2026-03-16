Pijani vozač pokosio pješakinje na zebri u Zagrebu pa bježao: Policija ga pronašla i uhitila

Zagrebačka policija pronašla je i uhitila vozača koji je u nedjelju u naselju Dugave, pod snažnim utjecajem alkohola, automobilom naletio na dvije pješakinje na pješačkom prijelazu i potom pobjegao. U trenutku nesreće imao je čak 2,93 promila alkohola u krvi, a u naletu su ozlijeđene 48-godišnja žena i maloljetna djevojka. Prometna nesreća dogodila se oko 13.40 sati u Ulici svetog Mateja. Vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka kretao se prema jugoistoku te kod kućnog broja 116 nije stao iza vozila koje je već bilo zaustavljeno ispred obilježenog pješačkog prijelaza kako bi propustilo pješake.

Umjesto toga, odlučio je zaobići zaustavljeni automobil te je na samom prijelazu udario dvije pješakinje koje su prelazile cestu. Nakon sudara nije stao niti je pomogao ozlijeđenima, već je pobjegao s mjesta nesreće bez da je obavijestio policiju.

Maloljetnoj djevojci pomoć je najprije pružena na mjestu nesreće, nakon čega je prevezena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Liječnici su ondje utvrdili da je zadobila teške ozljede.

Policija je ubrzo krenula u potragu za vozačem, a već oko 14.25 sati pronašli su njega i automobil kojim je izazvao prometnu nesreću te ga uhitili.