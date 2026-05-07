Pijani vozač skrivio tragediju na A1: Poginula dvojica Nepalaca

Pedesetogodišnji državljanin Srbije izazvao je upravljajući automobilom s 2,22 promila alkohola u organizmu u srijedu u 13.50 sati na autocesti A1 kod Netretića prometnu nesreću u kojoj su poginuli njegovi suputnici, državljani Nepala dobi 24 i 33 godine, javila je policija. Policijska uprava karlovačka je priopćila u četvrtak da se vozač kretao u smjeru juga mimo sredine obilježene prometne trake i u jednom trenutku skrenuo desno izvan kolnika na travnatu površinu. Potom je vozilom udario u metalnu zaštitnu ogradu uslijed čega je došlo do višestrukog prevrtanja i slijetanja niz padinu.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu i utvrđeno je da je vozač koristio sigurnosni pojas, a poginuli putnici nisu.

Državljanin Srbije je lakše ozlijeđen i protiv njega će biti podnesena kaznena prijava te će biti predan pritvorskom nadzorniku, najavila je karlovačka policija.