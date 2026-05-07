Obavijesti

News

Komentari 0
2,22 PROMILA

Pijani vozač skrivio tragediju na A1: Poginula dvojica Nepalaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani vozač skrivio tragediju na A1: Poginula dvojica Nepalaca
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Državljanin Srbije vozio je s 2,22 promila alkohola kada je kod Netretića sletio s autoceste i zabio se u zaštitnu ogradu. Njegovi suputnici poginuli su na mjestu.

Pedesetogodišnji državljanin Srbije izazvao je upravljajući automobilom s 2,22 promila alkohola u organizmu u srijedu u 13.50 sati na autocesti A1 kod Netretića prometnu nesreću u kojoj su poginuli njegovi suputnici, državljani Nepala dobi 24 i 33 godine, javila je policija. Policijska uprava karlovačka je priopćila u četvrtak da se vozač kretao u smjeru juga mimo sredine obilježene prometne trake i u jednom trenutku skrenuo desno izvan kolnika na travnatu površinu. Potom je vozilom udario u metalnu zaštitnu ogradu uslijed čega je došlo do višestrukog prevrtanja i slijetanja niz padinu.

NESREĆA U DUGOPOLJU SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu i utvrđeno je da je vozač koristio sigurnosni pojas, a poginuli putnici nisu.

Državljanin Srbije je lakše ozlijeđen i protiv njega će biti podnesena kaznena prijava te će biti predan pritvorskom nadzorniku, najavila je karlovačka policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!
AKCIJA EPPO-A

Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!

Nova akcija EPPO-a se provodi u četiri županije i Gradu Zagrebu
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'
NOVO POGORŠANJE VREMENA

FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'

Vrijeme na obali dodatno će otežavati vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, dok su u gorju mogući i jaki udari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026