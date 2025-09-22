Piletić: Borba protiv nasilja je posao koji se radi u kontinuitetu

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je u ponedjeljak kako Vlada ima nultu stopu tolerancije prema nasilju bilo koje vrste te da je borba protiv nasilja posao koji se radi u kontinuitetu. Piletić je sudjelovao na stručnom skupu "Zajedno protiv nasilja: Interdisciplinarni pristup u radu sa žrtvama nasilja“, kojim je u Osijeku je u ponedjeljak obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Istaknuo je kako, prema podatcima UN-a, prosječno jedna od tri žene doživi u svom životu neki od oblika nasilja te da društvo mora učiniti sve kako bi prevencijom, kvalitetnim odgojno-obrazovnim, pravosudnim i socijalnim sustavom nasilja u budućnosti bilo što manje.

Jedan od načina kako možemo djelovati jeste osvijestiti javnost da nasilje nije nečiji individualni problem, već, posebice ako se ponavlja, problem društva, gdje društvo treba reagirati, kazao je Piletić.

Smatra kako se nasilje treba prekinuti u korijenu, već kod vršnjačkog nasilja, nasilja među djecom te među vezama mladih, jer su to područja u kojima sustav može djelovati.

Sve što možemo učiniti u prevenciji, dužni smo činiti ne samo na ovaj dan, nego svakodnevno. Želimo javnosti prenijeti poruku da borba protiv nasilja neće prestati, jer ako donesemo jedan zakon ne znači da je borba time prestala. To je posao koji se radi u kontinuitetu, poručio je ministar Piletić.

Ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo ističe kako su ovakvi stručni skupovi osmišljeni su radi senzibiliziranja šire javnosti, ali da su za Centar puno važnije tretmanske i preventivne aktivnosti, jer tijekom cijele godine pružaju psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u cijeloj Hrvatskoj.

Napominje kako Centar surađuje s puno škola, gdje provodi radionica na kojima se uči o emocionalnoj inteligenciji, odgovornom socijalnom ponašanju te o nasilju u mladenačkim vezama, gdje se srednjoškolsku populaciju pokušava podučiti što je to nasilje u vezi i kada počinje.

Šešo upozorava kako se nasilje se provodi i preko društvenih mreža, koje su također veliki problem, a Obiiteljski centar u tom području surađuje sa savjetnicima iz MUP-a, koji se bave spriječavanjem nasilja preko interneta i društvenih mreža.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako se zakonodavni okvir stalno unaprjeđuje, kako bi se zaštitilo žrtve od nasilnika te strože sankcioniralo nasilnike. Mislim da je to dobar smjer kako država i institucije trebaju reagirati, a to je zaista uvesti strože kazne i na prvom mjestu štititi žrtve, ocijenila je Tramišak.