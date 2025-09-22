Obavijesti

News

Komentari 0
NACIONALNI DAN

Piletić: Borba protiv nasilja je posao koji se radi u kontinuitetu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Piletić: Borba protiv nasilja je posao koji se radi u kontinuitetu
Zagreb: Marin Piletić obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedan od načina kako možemo djelovati jeste osvijestiti javnost da nasilje nije nečiji individualni problem, već, posebice ako se ponavlja, problem društva, gdje društvo treba reagirati, kazao je Piletić

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je u ponedjeljak kako Vlada ima nultu stopu tolerancije prema nasilju bilo koje vrste te da je borba protiv nasilja posao koji se radi u kontinuitetu. Piletić je sudjelovao na stručnom skupu "Zajedno protiv nasilja: Interdisciplinarni pristup u radu sa žrtvama nasilja“, kojim je u Osijeku je u ponedjeljak obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Istaknuo je kako, prema podatcima UN-a, prosječno jedna od tri žene doživi u svom životu neki od oblika nasilja te da društvo mora učiniti sve kako bi prevencijom, kvalitetnim odgojno-obrazovnim, pravosudnim i socijalnim sustavom nasilja u budućnosti bilo što manje. 

Jedan od načina kako možemo djelovati jeste osvijestiti javnost da nasilje nije nečiji individualni problem, već, posebice ako se ponavlja, problem društva, gdje društvo treba reagirati, kazao je Piletić.

ZAGREB PRIDE: 'Zagrebom haraju organizirane nasilničke homofobne bande koje tuku i pljačkaju gejeve!'
'Zagrebom haraju organizirane nasilničke homofobne bande koje tuku i pljačkaju gejeve!'

Smatra kako se nasilje treba prekinuti u korijenu, već kod vršnjačkog nasilja, nasilja među djecom te među vezama mladih, jer su to područja u kojima sustav može djelovati.

Sve što možemo učiniti u prevenciji, dužni smo činiti ne samo na ovaj dan, nego svakodnevno. Želimo javnosti prenijeti poruku da borba protiv nasilja neće prestati, jer ako donesemo jedan zakon ne znači da je borba time prestala. To je posao koji se radi u kontinuitetu, poručio je ministar Piletić.

Ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo ističe kako su ovakvi stručni skupovi osmišljeni su radi senzibiliziranja šire javnosti, ali da su za Centar puno važnije tretmanske i preventivne aktivnosti, jer tijekom cijele godine pružaju psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u cijeloj Hrvatskoj. 

TEŠKA SPOZNAJA Bivši veleposlanik Foley: Nasilje je oduvijek bilo definirajuća značajka društva u Americi
Bivši veleposlanik Foley: Nasilje je oduvijek bilo definirajuća značajka društva u Americi

Napominje kako Centar surađuje s puno škola, gdje provodi radionica na kojima se uči o emocionalnoj inteligenciji, odgovornom socijalnom ponašanju te o nasilju u mladenačkim vezama, gdje  se srednjoškolsku populaciju pokušava podučiti što je to nasilje u vezi i kada počinje.

Šešo upozorava kako se nasilje se provodi i preko društvenih mreža, koje su također veliki problem, a Obiiteljski centar u tom području surađuje sa savjetnicima iz MUP-a, koji se bave spriječavanjem nasilja preko interneta i društvenih mreža.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako se zakonodavni okvir stalno unaprjeđuje, kako bi  se zaštitilo žrtve od nasilnika te strože sankcioniralo nasilnike. Mislim da je to dobar smjer kako država i institucije trebaju reagirati, a to je zaista uvesti strože kazne i na prvom mjestu štititi žrtve, ocijenila je Tramišak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025