Piletić: Proširujemo obuhvat roditelja njegovatelja u pravu na asistenta, dižemo satnicu

Napokon stvaramo zakonski okvir, po prvi put, za korištenje usluge osobnog asistenta. Danas kroz projektno financiranje putem EU sredstava pravo na uslugu osobne asistencije, koju su 173 udruge pružatelji usluge izborili putem prijava na javne pozive i natječaje, koristi 4000 korisnika - osoba s invaliditetom. Naš cilj je da to pravo postane zakonsko pravo i da ga ima minimalno 14.100 korisnika, istaknuo je još jednom glavne ciljeve i novitete Zakona o osobnoj asistenciji resorni ministar Marin Piletić nakon sastanka s koalicijskim partnerima.

Cijena sata za rad osobnog asistenta 11 eura - brutto

Podsjetio je kako se do sada rad osobnih asistenata financirala kroz projekte u iznosu oko 150 milijuna kuna naglasivši kako se ovim Zakonom to sada uređuje sustavno na razini države. Pa će se za rad osobnih asistenata novac osiguravati u Državnom proračunu i to u iznosu 156 milijuna eura godišnje. Osim toga, povećava se i broj sati, dakle koliko korisnici po pojedinim kategorijama mogu koristiti uslugu osobnog asistenta, ali i cijena tog sata. Ministar je sad otkrio i koliko će iznositi sat.

- Do sad se sat plaćao kroz projektno financiranje u iznosu 54 kune, a sad će ta satnica iznositi 11 eura ili 82,5 kune, što će plaćati država. Dakle, podižemo cijenu sata kako bi se mogle povećati plaće osobnim asistentima - kazao je.

Ta je cijena, dodao je, u brutto iznosu. Iako jest povećanje, i dalje je to mala cijena. Na pitanje misli li da će se za tako težak posao, a za tako malu satnicu moći naći ljudi na tržištu rada koji bi obavljali posao osobnog asistenta, ministar je istaknuo kako je povećanje cijene sata, plaćenog iz državnog proračuna, temelj za povećanje plaće osobnih asistenata.

Povećava se opseg onih u statusu roditelja njegovatelja na pravo osobnog asistenta i satnica u njihovu slučaju s 22 na 44 mjesečno

No, ovih dana su vladajući dobili kritike zbog nemogućnosti da roditelji njegovatelji i njegovatelji koriste uslugu osobne asistencije za svoje dijete s teškim razvojnim poteškoćama i osobe s invaliditetom o kojoj skrbe. To pravo se stavilo pod iznimku i to samo u slučaju dvočlanog kućanstva, dakle samohranog roditelja, ili ako je u kućanstvu više osoba s invaliditetom. I to u periodu od samo 22 sata mjesečno. Vlada će ipak proširiti to pravo na više kategorija u statusu roditelja njegovatelja i njegovatelja, kao i satnicu. S 22 će je podići na 44 mjesečno.

- Do drugog kruga čitanja u Saboru idemo u novi krug javnog savjetovanja. Sasvim sigurno ćemo ovu satnicu, koju smo sada predvidjeli, povećati i to na način da će pravo na uslugu osobne asistencije imati i one osobe čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a žive u dvočlanom kućanstvu ili su samohrani roditelji i jednoroditeljske obitelji ili u kućanstvu s dvoje ili više osoba s invaliditetom te ukoliko bračni ili izvanbračni partner roditelja njegovatelja odsutan zbog posla jer smo shvatili da imamo i takvih slučajeva gdje je jedan roditelj zbog radnih obveza učestalo izvan kuće, kao pomorci ili pripadnici Oružanih snaga. I svi oni će moći koristiti to pravo s dvostruko većom satnicom nego li je predviđeno. Ići ćemo i u smjeru da pravo na ovu uslugu imaju i svi oni korisnici čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a koji su u potpunosti ovisni o pomoći i njezi druge osobe i čiji bi život bez medicinsko-tehničkih zahvata i podrške bio ugrožen i to 88 sati mjesečno - naglasio je.

Nova socijalna usluga za sve koji ne ostvare pravo na ovu uslugu

A najavio je i novi program, odnosno novu socijalnu uslugu za sve one koji ne uspiju dobiti pravo na osobnog asistenta.

- Danas postoji nešto manje od 6000 roditelja njegovatelja i njegovatelja i u ovom projektnom financiranju uslugu osobnog asistenta koristilo je samo 570. Mi omogućavamo da to pravo koristi minimalno 1000 roditelja njegovatelja i njegovatelja, a do drugog čitanja želimo da taj obuhvat bude najmanje 2000. Međutim, ostaje nam još 4000 koji nisu i najvjerojatnije neće ni koristiti tu uslugu, ali mi, razvijajući zajedno s Centrom za rehabilitaciju novu uslugu - "odmor od skrbi" - kazao je naglasivši kako Vlada želi poslati jasnu poruku.

- Nikoga nismo zaboravili, nikoga nećemo izostaviti, upravo je cilj ovog Zakona, ne da netko ima manja prava nego naprotiv - veći opseg, veća prava, veća satnica i lakše do osobnog asistenta. Predložili smo da sa sadašnjih 173 povećamo broj pružatelja ove usluge na 688 jer smo obuhvatili mogućnost da pružatelji osobne asistencije budu i domovi i centri kojima je osnivač Ministarstvo rada, kao i županijski decentralizirani domovi i sve one udruge koje do sad imaju potpisan ugovor s Ministarstvom. Onim roditeljima, ne samo koji imaju status roditelja njegovatelja nego koji također brinu o djeci s teškoćama, želimo pružiti tu uslugu koja je ispilotirana kao "odmor od skrbi" - istaknuo je dodavši kako će u srpnju, nakon što ovaj Zakon stupi na snagu, biti raspisan natječaj za tu uslugu svima onima koji neće osigurati pravo na uslugu osobnog asistenta.

- I na taj način će se moći osigurati zamjena za roditelja koji skrbi o djetetu s teškoćama, a financirat će se iz EU sredstava u iznosu 10 milijuna eura - rekao je ministar.

Upitan za slučaj studenata s teškim razvojnim poteškoćama i invaliditetom, čiji su roditelji u statusu roditelja njegovatelja, ali nisu samohrani pa nemaju po ovom prijedlogu pravo na osobnog asistenta, što im onemogućava daljnje obrazovanje, Piletić poručuje kako nitko neće ostati bez osobnog asistenta.

- Sve osobe s invaliditetom koje studiraju imat će pravo na uslugu osobnog asistenta, to nikad nije bilo upitno. Zbog sveobuhvatnosti ovog Zakona smo u suradnji s Ministarstvom obrazovanja uvrstili pravo pomoćnika u nastavi smatrajući da je i pomoćnik svojevrsni asistent. Uz ovih 14.100 korisnika osobne asistencije, tu možete pribrojiti i više od 5100 pomoćnika u nastavi - istaknuo je.

'Idemo i u izmjene Zakona o socijalnoj skrbi'

Najavio je i hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi kojima će maknuti zabilježbe na imovinu primatelja socijalne pomoći, produžiti status roditelja njegovatelja za 10 mjeseci nakon smrti djeteta, kao i povećati njihovu naknadu. Podsjetimo, vladajući su odbili oporbeni prijedlog da se roditeljima njegovateljima produži status nakon smrti djeteta za šest mjeseci, a nakon što su osjetili bijes javnosti premijer Andrej Plenković je slavodobitno nakon tri dana najavio kako će im oni produžiti i za više - za 10 mjeseci.

- Povećat ćemo naknade za roditelje njegovatelje čija su djeca uključena u programe ustanova i udruga sa sadašnjih 4000 na 5000 kuna, a onaj iznos od 4500 na 6000 te onim roditeljima njegovateljima s više djece sa 6000 na 7500 kuna - naveo je.

Izmjene planiraju donijeti do ljeta, ali bi stupile na snagu s početkom 2024.

- Paralelno s tim idemo s donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku, osnivamo široku radnu skupinu, koja će revidirati što se još sve treba popraviti i prilagoditi i Zakonu o osobnoj asistenciji i Zakonu o inkluzivnom dodatku - dodao je.

Najčitaniji članci