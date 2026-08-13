Obavijesti

News

Komentari 0
POTRAGA U VELEBITSKOM KANALU

Pilot opisao tijek potrage kod Senja: 'Turbulentno strujanje zraka otežavalo nam je rad...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pilot opisao tijek potrage kod Senja: 'Turbulentno strujanje zraka otežavalo nam je rad...'
Senj: Izjava o nestanku porugalskih državljana u Velebitskom kanalu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prvo smo vidjeli SUP dasku koja se tamo našla, ne znam iz kojeg razloga. Nedugo nakon toga uočili smo i unesrećenu, ispričao je za Novu TV pilot Domagoj Ištvanović

Domagoj Ištvanović, pilot 392. eskadrile aviona, za Novu TV opisao je tijek potrage za četvero nestalih portugalskih državljana. Podsjetimo, nakon što su u srijedu pronađeni živi žena i muškarac, u četvrtak ujutro iz policijskog helikoptera u moru je uočeno tijelo trećeg člana skupine, a izvukli su ga pripadnici Lučke kapetanije Senj.
 
- Problem u cijeloj priči je što smo letjeli na vrlo malim visinama i malim brzinama. Tijekom pretrage bili smo u vrlo turbulentnom strujanju zraka i to nam je otežavalo da je uočimo. Uočili smo je u jednom naletu od Krka prema Senju - rekao je Ištvanović, opisujući kako je u srijedu pronađeno dvoje preživjelih.

DETALJI Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a
Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a

- Prvo smo vidjeli SUP dasku koja se tamo našla, ne znam iz kojeg razloga. Nedugo nakon toga uočili smo i unesrećenu. Zadržavali smo poziciju iznad nje oko 45 minuta, dok se nije pojavila brodica Lučke kapetanije i, hvala Bogu, izvukla je živu glavu.

Dodao je i kako ih je sama unesrećena uputila na kolegu koji se nalazio u blizini.

- Ona je nakon toga objasnila da se u neposrednoj blizini nalazi njezin kolega. Njega su pronašli otprilike dva sata kasnije na stijenama, nedaleko od mjesta gdje je ona pronađena - istaknuo je Ištvanović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima
IZ MINUTE U MINUTU

Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.
I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'
DRAMATIČNA POTRAGA

I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'

Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Jednog muškarca još traže, a pronašli su tijelo drugog...
Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a
DETALJI

Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o pronalasku beživotnog tijela, kod otoka Krka, rekli su iz Ministarstva....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026