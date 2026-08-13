Pilot opisao tijek potrage kod Senja: 'Turbulentno strujanje zraka otežavalo nam je rad...'

Domagoj Ištvanović, pilot 392. eskadrile aviona, za Novu TV opisao je tijek potrage za četvero nestalih portugalskih državljana. Podsjetimo, nakon što su u srijedu pronađeni živi žena i muškarac, u četvrtak ujutro iz policijskog helikoptera u moru je uočeno tijelo trećeg člana skupine, a izvukli su ga pripadnici Lučke kapetanije Senj.



- Problem u cijeloj priči je što smo letjeli na vrlo malim visinama i malim brzinama. Tijekom pretrage bili smo u vrlo turbulentnom strujanju zraka i to nam je otežavalo da je uočimo. Uočili smo je u jednom naletu od Krka prema Senju - rekao je Ištvanović, opisujući kako je u srijedu pronađeno dvoje preživjelih.

- Prvo smo vidjeli SUP dasku koja se tamo našla, ne znam iz kojeg razloga. Nedugo nakon toga uočili smo i unesrećenu. Zadržavali smo poziciju iznad nje oko 45 minuta, dok se nije pojavila brodica Lučke kapetanije i, hvala Bogu, izvukla je živu glavu.

Dodao je i kako ih je sama unesrećena uputila na kolegu koji se nalazio u blizini.

- Ona je nakon toga objasnila da se u neposrednoj blizini nalazi njezin kolega. Njega su pronašli otprilike dva sata kasnije na stijenama, nedaleko od mjesta gdje je ona pronađena - istaknuo je Ištvanović.