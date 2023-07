Pinjuhova lista dobila Vijeće: Bio je lani u pritvoru, sad svima obećava naknade, subvencije...

Iako je Općina Čeminac jedina općina u Hrvatskoj koja još uvijek nema doneseni proračun za ovu godinu i koja je posljednjih godina punila novinske stranice zbog pola milijuna teških financijskih malverzacija koje je činio njen načelnik Zlatko Pinjuh i članovi njegove obitelji, ta mala baranjska općina čini se ima nešto što ni jedna druga nema – svoj vlastiti sustav vrijednosti. Naime, u nedjelju su u toj općini održani prijevremeni izbori za Općinsko vijeće koje je raspisala Vlada RH jer već mjesecima stanovnike te općine ne vodi nitko. Protiv Zlatka Pinjuha USKOK je podigao optužnicu, bio je u pritvoru, dao ostavku na mjestu načelnika općine, pušten je iz pritvora da se brani sa slobode, USKOK je proširio istragu, čekaju ga i još neke privatne tužbe no, unatoč svemu tome, Pinjuh se opet kandidirao na izborima ispred svoje Hrvatske narodne liste.

A predizborni program mu je u najmanju ruku nevjerojatan! Ponudio je Pinjuh rodiljne naknade, stipendije za studente i srednjoškolce, uskrsnice i božićnice za umirovljenike, besplatan vrtić za svu djecu, 1.500 eura mladim bračnim parovima koji su se oženili, subvenciju od 2.000 eura za plinske priključke svima koji su podnijeli zahtjev, refundacija od 1.500 eura za stare plinske priključke, 100-postotno subvencioniranje rate kredita za kupljenu nekretninu bilo kao i isplata zaostalih rata, osiguranih 1.500 eura za opremanje kupljene nekretnine i 15.000 eura svima koji dosele u općinu i kupe nekretninu kao poticanje doseljavanja, svima koji su radili adaptaciju stambenog objekta 2.000 eura, pomoć obitelji u slučaju smrti 500 eura, pomoć za teško oboljele 700 eura. Sve to Pinjuh isplaćuje odmah čim dobije izbore. "Za sve obećano već ćemo 3. srpnja donijeti odgovarajuće odluke i odmah vas isplatiti. Neki će vas lagati i obmanjivati da je to nemoguće, ali vi znate da mi ispunjavamo ono što obećamo. Za sve novca ima dovoljno, više od 4 milijuna kuna, jer to je novac koji je za to bio i namijenjen, ali vas drugi lažu. Za podjelu ovoga novca treba nam 470 tisuća eura i to je novac koji je 2022. godine ostao kao višak prihoda Općine" rekao je biračima Pinjuh ponosno stojeći ispred svojih izbornih kandidata. Predizborni slogan mu je bio 'Mještani su najbitniji' i 'Vratimo općinu mještanima'.

Od ukupno 2276 birača u općini, glasovalo je 1526, odnosno 67 posto. Za Pinjuhovu listu glasalo je 627 glasača, za listu Grupa birača koju je predvodio Danijel Rešetar, glasalo je 483 osobe, za kandidata HDZ-a Zorana Dušića 334 glasača, a za Demokratski HSS-DHSS i Zlatka Novaka 72 glasa. Kako nitko nema većinu, svi oni sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću što je bio slučaj i do sada, zbog čega je i došlo do izvanrednih izbora jer dosadašnje vijeće nije stalo iza Danijela Rešetara koji je u rujnu prošle godine bio jedini kandidat za načelnika općine, a na glasanje za njega odazvalo se tek 526 birača.

Čini se da stanovnicima općine Čeminac, u čijem sastavu su i mjesta Grabovac, Kozarac i Mitrovac, niti malo ne smeta što im je bivši načelnik Pinjuh sa suradnicima s godinama postao financijski stručnjak za malverzacije, izvlačenje i pranje novca, kupnju stanova sinovima uz općinske subvencije i ostale prevare, a njihove glasove kupuje za božićnice i uskrsnice. Još je začudnije što Pinjuhu usporeni pravosudni sustav ne uspjeva stati na kraj, a njegovi pravni suradnici uspješno ga usmjeravaju na korištenje rupa u zakonu kako bi u svojoj maloj općini i dalje bio 'šerif', do sudske presude.