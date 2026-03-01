Obavijesti

News

NOVA EU DIREKTIVA PLUS+

Pipava zadaća za dr. Ružića: Nema više tajnosti plaća!

Piše Ljubica Gatarić,
Pipava zadaća za dr. Ružića: Nema više tajnosti plaća!
NOVI EXPRESS Expressova stručnjakinja otkriva što znači preuzimanje rješenja iz EU Direktive o transparentnosti plaća i koja se važna pitanja otvaraju kroz nove izmjene Zakona o radu

Ispravljanje propusta vezanih uz inkluzivni dodatak bit će samo jedan od “vrućih krumpira” novoga ministra rada Alena Ružića, koji će morati pokrenuti nove izmjene Zakona o radu (ZOR), a to nikad ne prolazi bez ozbiljnih trvenja. Glavninu posla ovoga je puta odradila Europska komisija, tako da Plenkovićeva vlada mora preuzeti već gotova rješenja iz europske Direktive o transparentnosti plaća i eventualno ići korak ispred drugih. Ta direktiva predstavlja jednu od najznačajnijih reformi radnog prava u novije vrijeme, posebno za tranzicijske zemlje, jer dokida tajnost plaća i općenito donosi nova pravila u odnosu prema zaposlenima. Njezino preuzimanje u domaće zakonodavstvo otvara neka važna pitanja: što je usporediva plaća, treba li u plaću uračunati i bonuse, može li firma novozaposlenog radnika platiti bitno više/manje od postojećih zaposlenika?

