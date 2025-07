Pripreme za mimohod pri kraju: Brojne ulice zatvaraju se već u utorak zbog generalne probe

Za manje od 48 sati središte Zagreba pretvara se u veliku vojnu pozornicu. U četvrtak, 31. srpnja, povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, održat će se svečani vojni mimohod. Očekuje se prava vojna parada - s tenkovima, oklopnjacima, raketnim sustavima i borbenim zrakoplovima - a sve to znači i goleme promjene u prometu. Ako planirate ići u grad, pripremite se: mnoge ceste bit će potpuno zatvorene, a sve počinje već danas zbog generalne probe.

Mimohod počinje poslijepodne, ali će grad ući u "vojni režim" već od ranog jutra. Glavna trasa kretanja bit će južni kolnik Ulice grada Vukovara - od Avenije Marina Držića do Savske ceste - gdje će se prikazati svi kapaciteti Hrvatske vojske. Neće to biti samo vojnici u postroju, već i više od 500 vojnih vozila, uključujući tenkove Leopard, oklopnjake Patria, samohodne haubice PzH 2000, borbena vozila pješaštva, raketne lansirne sustave, specijalnu inženjerijsku tehniku, dronove na prikolicama, vojne kamione, logističku potporu, komunikacijsku opremu, pa čak i borbene robote.

Na ulicama će biti sve - od gusjenica do kotača. Razmak između dva oklopnjaka Patria mora biti točno deset metara, dok paralelno vozilo ide s razmakom od tri metra. Brzina mora biti sedam kilometara na sat. Cijela koreografija vožnje uvježbavala se tjednima na poligonima jer ovakvo postrojavanje zahtijeva preciznost na razini vojne vježbe.

U zraku će istodobno letjeti 50 letjelica, uključujući borbene avione Rafale, helikoptere Black Hawk, Kiowa Warrior, transportne avione i izviđačke bespilotne letjelice. I oni imaju svoj tempo. Dok će helikopterima za prelet iznad trase trebati 62 sekunde, borbeni Rafalei tu će istu dionicu "preletjeti" za samo 16 sekundi. Dovoljno da ih vidite, čujete i osjetite.

Iako je cijeli mimohod smješten u Zagrebu, i Hrvatska ratna mornarica imat će svoju ulogu. Tako će 13 ratnih brodova isploviti iz luke Lora u Splitu i predstaviti se građanima u mimoplovu koji će se prenositi uživo na velikim ekranima postavljenima u zoni mimohoda.

U mimohodu će sudjelovati sve grane Oružanih snaga RH - kopnena vojska, zrakoplovstvo, mornarica, vojna policija, specijalne postrojbe, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasne snage, civilna zaštita, kao i kadeti i polaznici vojnih škola. Svi zajedno čine više od 3000 ljudi koji će biti dio vojnog postroja, na tlu i u zraku.

Osim vojske, u Zagrebu se očekuje i dolazak mnogo uzvanika - među njima su najviši državni i vojni vrh, predstavnici braniteljskih udruga, diplomatski zbor, strani vojni gosti, ali i građani koji će sve moći pratiti s tribina postavljenih uz trasu ili preko velikih videoekrana. Događaj će se uživo prenositi i na televiziji.

Posebnu svečanu notu cijelom programu dat će glazbeni dio, koji režira poznati redatelj Krešimir Dolenčić. Mimohod će otvoriti zajednička izvedba hrvatske himne u izvedbi akademskog zbora Ivan Goran Kovačić i Orkestra Oružanih snaga RH. Zbor, koji broji 170 članova iz svih krajeva Hrvatske, već se dokazao na inauguracijama predsjednika, ali i mnogim državnim svečanostima. Izvest će se i niz poznatih pjesama koje bude emocije, a Dolenčić obećava dostojanstven i emotivan ugođaj.

No da bi sve to moglo proći kako treba Grad se mora pripremiti. A to znači zatvoriti promet.

Tako se u utorak održava generalna proba koja uključuje i prolazak vojske i tehnike kroz centar grada. Od 17.15 pa do kasnih večernjih sati zatvaraju se ključne prometnice, uključujući Most mladosti, Aveniju Marina Držića, Slavonsku aveniju, Vukovarsku, Heinzelovu, Savsku, Sajmišnu i druge. Grad će biti zatvoren sve do 23 sata.

U četvrtak, 31. srpnja, zatvaranja su još ozbiljnija. Ulica grada Vukovara zatvara se od 10 do 23.30 sati, i to na dionici od Držićeve do Savske. Osim toga, blokirat će se Slavonska avenija (u oba smjera), Savska cesta, Hrvatska bratska zajednica, Heinzelova, Florijana Andrašeca, Sajmišna cesta i brojni okolni pravci. Promet će se zatvarati u fazama, a očekuje se da će u središnjoj zoni grada vozila potpuno stati između 15 i 19 sati.

ZET je najavio izmjene trasa, no i javni prijevoz bit će značajno promijenjen, osobito tramvajske linije koje prolaze Savskom i Držićevom te, naravno, Vukovarskom. Prema najavama, tramvaji će u periodima potpune blokade centar grada zaobići, a umjesto toga prometovat će preko Jelačić placa i Glavnog kolodvora s povećanim frekvencijama. Očekuje se i uvođenje posebnih autobusnih linija.