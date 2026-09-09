PISA 2025: Hrvatski učenici bolji su u matematici i prirodoslovlju

Hrvatski učenici ostvarili su bolje rezultate u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti na PISA 2025 istraživanju nego u prošlom ciklusu, 33. mjesto među 91 zemljom, dok su u čitalačkoj pismenosti zadržali 29. mjesto, objavila je u utorak Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

U Hrvatskoj je istraživanje provedeno tijekom ožujka i travnja 2025. godine, a sudjelovalo je oko 9700 učenika iz 278 osnovnih i srednjih škola, istaknulo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih u priopćenju.

Hrvatska je zauzela 33. mjesto u prirodoslovnoj pismenosti u odnosu na 36. mjesto u prethodnom ciklusu. U matematičkoj pismenosti zauzela je 36. mjesto dok je u prethodnom ciklusu bila na 40. mjestu. U čitalačkoj pismenosti Hrvatska se nalazi na istom, 29. mjestu.

Rezultati istraživanja pokazuju i kakvi su stavovi hrvatskih učenika prema okolišu i njihovoj ulozi u suočavanju s klimatskim i drugim okolišnim izazovima. Upravo je o toj temi govorio ministar Fuchs na regionalnom predstavljanju rezultata u Bratislavi održanom 8. rujna, naglasili su iz Ministarstva.

U usporedbi sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja OECD-a, učenici u Hrvatskoj vjeruju kako mogu pozitivno utjecati na promjene, podupiru zajedničko djelovanje u suočavanju s okolišnim izazovima, usvajaju održiva ponašanja te su spremniji djelovati.

- Ovi rezultati daju važan uvid u to kako mladi u Hrvatskoj vide svoju ulogu u zaštiti okoliša i koliko su spremni aktivno sudjelovati u rješavanju okolišnih izazova - kazali su iz Ministarstva.

Ministar Fuchs osvrnuo se i na sve važniju temu uporabe tehnologije i umjetne inteligencije u školama. Prema rezultatima PISA 2025 istraživanja, učenici u Hrvatskoj prijavljuju relativno niske razine digitalne distrakcije u usporedbi s učenicima iz mnogih drugih zemalja koje sudjeluju u PISA programu.

Rezultati PISA istraživanja pružaju i širu sliku o iskustvima, stavovima i ponašanju učenika pa su i zbog toga važan izvor podataka za daljnje oblikovanje obrazovnih politika i unapređenje kvalitete obrazovanja.

Ovo je deveti ciklus međunarodnog istraživanja znanja i vještina 15-godišnjih učenika. Istraživanje obuhvaća tri ključna područja – čitalačku, matematičku i prirodoslovnu pismenost.