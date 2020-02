Pisala sucu koji ju je osudio na 4 godine: 'Vi ste tako okrutni!'

Podsjetimo, Štefanija Lindić (76) osuđena je na četiri godine zatvora na Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog nesreće u Samoboru u studenom 2017. u kojoj je poginuo šestogodišnji dječak. Nakon što su na tu presudu žalila, Županijski sud u Slavonskom Brodu kaznu zatvora joj je smanjio na četiri godine.

Optužnica ju je teretila da je 18. studenoga 2017. oko 18 sati u Samoboru iz nehaja skrivila prometnu nesreću. Kobnog dana Lindić je vozila Smart ForTwo Coupe kolnikom Trga kralja Tomislava u samom centru grada. Dolaskom do pješačkog prijelaza nije mu se približila brzinom pri kojoj bi mogla na vrijeme zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su već bili na zebri. Tada je naletjela na šestogodišnjaka i njegova tri godine starijeg brata, koji su u pratnji majke prelazili kolnik.

Stariji dječak je lakše ozlijeđen, a mlađi je od stravičnih ozljeda lubanje preminuo jedan sat kasnije u bolnici.

Na četiri godine zatvora nepravomoćno ju je osudio sudac Stjepan Đurinec koji je u obrazloženju presude naveo i da je 'okrivljena djelo počinila sa svjesnim nehajem jer je bila svjesna da takvom vožnjom, dok se približava pješačkom prijelazu, može naletjeti na pješake koji stupaju na kolnik ili su već stupili na njega. Upravo dječica su s punim povjerenjem u pratnji majke prelazila kolnik preko pješačkog koji se nalazi u centru Samobora, na ulici koja prolazi kroz pješačku zonu.'

- Kao olakotne okolnosti sud je uzeo u obzir njezinu neosuđivanost i činjenicu da je ovo izolirani eksces u životu okrivljene. Sam čim priznanja djela dolazi tek nakon što su provedeni dokazi, tako da je njezino priznanje krivnje i klečanje pred majkom djece na raspravi koja njezinu ispriku ne prihvaća očigledno rezultat manipulacije poboljšanjem položaja, a djelomično i zbog prisutnosti novinara na raspravi. To nije bilo iskreno priznanje krivnje jer da jest, ona bi odmah priznala, također je stajalo u presudi.

- Ni dob okrivljene nije olakotna okolnost jer je u trenutku nesreće bila tjelesno i psihički stabilna, a u kolikoj je mjeri ta nesreća utjecala na nju, govori i činjenica da je poslije i dalje vozila. Samim time treba snositi posljedice svoje vožnje i očiglednu precijenjenost svojih vozačkih sposobnosti.

- Kolika je cijena ljudskog života stradalog u prometu? I to djeteta starog samo šest godina. To pitanje nema odgovora. No, sud u takvim slučajevima mora izraziti društvenu osudu koja će jačati povjerenje građana u pravni poredak, a koje je u našem društvu narušeno, stajalo je u presudi suca Đurineca.

S obzirom da ju je u presudi opisao kao nekritičnom, nerealnom, sebičnom i neobjektivnom, umirovljenica Štefanija Lindić sucu Đurinecu je 20. ožujka 2019. napisala pismo.

- Konačno sam došla malo k sebi nakon primitka Vaše presude. Žalosna sam i razočarana da se jedan sudac služi tako groznim i negativnim riječima prema osuđenom čovjeku. Nesreća se jednostavno dogodila. I na snimci se vidi da nisam samo ja kriva za nesreću, pisala je Lindić, prenosi Jutarnji list.

- Na zebri nije bilo nikoga, a oni su dotrčali i tako smo zajedno stigli na isto mjesto. Dijete se istrgnulo bratu, brat mami i tako su došli pod moj auto. Jer da je ikoga bilo na zebri, ja bih refleksno kočila. (...) Od tog momenta više ne živim, već životarim. A vi me nazivate najpogrdnijim rječnikom. To ne pristaje jednom sucu. Navodno ste bili selski sudac i tako ste komunicirali s jadnim seljacima jer ste se osjećali superiornim. I taj vam je rječnik ostao u krvi.

- Čovječe, pa vi nemate ni malo suosjećanja ni milosti. Zar vi ne znate da ako nema boli u srcu, nema ni suze u oku? Kako bih mogla onako plakati da se nisam tako osjećala, a vi kažete da je to bilo radi novinara. Ja sam duboko u vjeri. Ja se bojim Boga. I svaki dan plačem, a novinara nigdje. To što sam vozila auto nakon godine dana od prometne je zato što živimo na brijegu i do mene se ide šumom, a ja svaki dan u pola sedam želim ići na misu, pa sam se samo autom spuštala. (...) Život mi nije bio lak, a vi me smatrate najgorom osobom na svijetu. Osudili ste me na četiri godine. Za mene je to smrtna osuda.

- Žao mi je Vas da ste tako okrutni i kada ne biste trebali biti. Vjerojatno ste takav čovjek. Ne vjerujem da vas ne peče savjest i da mirno spavate. Ne vjerujem da se osjećate pravednim! Neka Vam Bog pomogne, stajalo je zaključno u njenom pismo sucu Đurinecu čija je kazna od četiri godine zatvora pravomoćnom presudom ipak smanjena na dvije i pol godine.